Haber Tarihi: 29 Mart 2025 15:58 - Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 15:58

Arefe Günü Eczaneler Açık mı, Kaça Kadar Açık? 2025

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların merak ettiği konulardan biri de Arefe günü eczanelerin çalışma saatleri. Bayram öncesinde ilaç ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için eczanelerin ne zamana kadar açık olacağı büyük önem taşıyor. Peki, 2025 yılında Arefe günü eczaneler açık mı ve kaça kadar hizmet verecek? İşte bu soruların yanıtı...

Arefe Günü Eczaneler Açık mı, Kaça Kadar Açık? 2025
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Ramazan Bayramı öncesindeki Arefe günü, resmi tatiller kanununa göre yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. Bu durum, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra eczanelerin de çalışma saatlerini etkiliyor.

Arefe Günü Eczaneler Açık mı, Kaça Kadar Açık?

Edinilen bilgilere göre, 29 Mart 2025 Cumartesi günü (Arefe), eczaneler yarım gün hizmet verecek. Sabah saatlerinden itibaren açık olacak olan eczaneler, öğleden sonra ise nöbetçi eczane sistemiyle çalışmaya devam edecek.

Arefe Günü Eczane Çalışma Saatleri:

Normal Eczaneler: 29 Mart Cumartesi (Arefe) günü eczaneler, sabah saat 09.00'dan öğle saat 13.00'e kadar açık olacak.

Nöbetçi Eczaneler: Öğle saat 13.00'ten sonra ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Özetle: 2025 Ramazan Bayramı'nın Arefe günü olan 29 Mart Cumartesi tarihinde eczaneler sabah 09.00 ile öğle 13.00 arasında açık olacak, öğleden sonra ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir. İlaç ihtiyaçlarınızı planlarken bu durumu göz önünde bulundurmanız önemlidir.

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