Aras Kargo, Sarıyer Belediyespor'u rahat geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Aras Kargo, evinde Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Aras Kargo, Sarıyer Belediyespor'u rahat geçti
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02 Şubat 2025 18:29
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Aras Kargo, evinde Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. 

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu,

Aras Kargo: Merve Atlıer, Misra Gizem Aşçı, Selin Hazal Uygur, Kliments, Perez, Anna Karina, (Simay Kurt, Selen Köse, Elif Kapar, Sude Taşbaş,)

VakıfBank: Tara, Ema, Begüm Hepkaptan, Ezki Akyaldız, Arzum Tezcan, Mitchem, (Deniz Emrelli, Melis Buse Cılkız, İrem Çor, Meryem Boz, Berre İnce, Michelle)

Setler: 23-25, 25-20, 25-21- 25-17

Süre: 122 Dakika (31, 29, 34, 28 )

  

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