AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? öğrenciler tarafından takip ediliyor. 2024-2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Yarıyılı Vize Sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde yapıldı. Söz konusu sınavın ardından AÖF vize soru ve cevaplarıyla netlerini hesaplamaya başlayan öğrenciler bir yandan da Anadolu Üniversitesi'nden yapılacak açıklamaya yoğunlaştı. Yapılan değerlendirmelerin ardından AÖF sınav sonuçları aosogrenci.anadolu.edu.tr internet adresinden erişime açılacak. Peki, AÖF vize sonuçları nasıl öğrenilir, açıklandı mı? İşte, 2024 2025 AÖF güz dönemi sınav sonucu sorgulama ekranı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

AÖF güz dönemi vize sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşti. Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.