Haber Tarihi: 17 Aralık 2024 14:30 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 14:30

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. 7-8 Aralık tarihlerinde Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan sınavların ardından, sınava katılım sağlayan öğrenciler AÖF sonuçlarını merak ediyor. Peki, 2024 AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? öğrenciler tarafından takip ediliyor. 2024-2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Yarıyılı Vize Sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde yapıldı. Söz konusu sınavın ardından AÖF vize soru ve cevaplarıyla netlerini hesaplamaya başlayan öğrenciler bir yandan da Anadolu Üniversitesi'nden yapılacak açıklamaya yoğunlaştı. Yapılan değerlendirmelerin ardından AÖF sınav sonuçları aosogrenci.anadolu.edu.tr internet adresinden erişime açılacak. Peki, AÖF vize sonuçları nasıl öğrenilir, açıklandı mı? İşte, 2024 2025 AÖF güz dönemi sınav sonucu sorgulama ekranı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.
 
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF güz dönemi vize sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşti. Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.

Bu bilgilere göre AÖF vize sonuçlarının 22 Aralık 2024 tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim yılı AÖF sınav takvimi yayımlandı.

Takvime göre, dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.
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