Anthony Nwakaeme adım adım Beşiktaş'a

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine sol kanat transferinde girişimlerin artmasını istedi.



N'Koudou'dan memnun değil



Güneş'in performansından memnun olmadığı Kevin N'Koudou'ya Kamerun formasıyla katıldığı Dünya Kupası sonrasında teklif gelmesi halinde hemen satmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, hücum hattının solunu Anthony Nwakaeme'yle takviye etmek istiyor.



Gündem Nwakaeme



Trabzonspor'la geçen sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından bordo-mavili ekiple yollarını ayırıp Arabistan kulübü Al-Fayha'yla anlaşan 33 yaşındaki yıldız, yeni macerasından hiç memnun kalmadı. Takımının ligde düşme hattında bulunması sebebiyle mutsuz olan Nijeryalı hücumcunun, Türkiye'ye geri dönmeye karar verdiği kaydedildi. Yıldız futbolcu, ocak ayı için sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Beşiktaş, kontratını iptal etmesi halinde yıldız oyuncu için düğmeye basacak.





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