Antalyaspor'da hedef yerli kanat!

Dış transferde Alperen Uysal, Soner Aydoğdu ve Ömer Toprak'a imza attıran Antalyaspor'da hedefte tek bir isim kaldı. Geleceği henüz netlik kazanmayan Fernando Lucas Martins ve Haji Wright'ın takımda kalmasını planlayan Kırmızı-Beyazlılar, hesapların tutması halinde 1 takviye daha yaparak transferi kapatacak.



NDAO'NUN YERİNE TEK İSİM



Geçen sezonun devre arasında Al-Ahli'den kiralanan ve kadroda tutulamayan Alassane Ndao'nun yerine takviye yapmayı planlayan Kırmızı-Beyazlılar, Fernando ve Haji Wright'ın kalması halinde başka bir transfer planlamıyor. Alanyaspor ile görüşmelere başlayan Ndao'nun yerine transfer için çalışmalarını sürdüren yönetim kurulunun, yerli bir kanat futbolcuyu kadroya katmayı planlıyor.



NALDO AYRILDI



Ndao'nun ardından Antalyaspor'dan kesin olarak ayrılan ikinci isim ise Naldo oldu. 2 sezon Antalyaspor formasını giyen Naldo ile yeni sözleşme için orta yol bulamayan Antalyaspor, Ömer Toprak'ın transferiyle birlikte de Brezilyalı futbolcuyla ilişkisini tamamen kesti.



FERNANDO GÖRÜŞME ODASINA



Antalyaspor'da geleceği belirsiz olan Fernando Lucas Martins ise son görüşme için Antalyasporlu kurmaylarla bir araya gelecek. Dün Antalya'ya gelerek takıma katılan Brezilyalı futbolcunun, pazartesi günü başlayacak Burdur kampı öncesi son kez masaya oturarak geleceği hakkında karar vermesi bekleniyor.



3 HAZIRLIK MAÇINA ÇIKACAK



Yeni sezon hazırlıklarını Burdur ve Almanya'da yapacak Antalyaspor'un ilk etap kamp programı belli oldu. Pazartesi günü başlayacak Burdur kampı 10 gün sürecek ve Kırmızı-Beyazlılar 3 hazırlık maçına çıkacak. Kırmızı-Beyazlılar ilk hazırlık maçını 7 Temmuz Perşembe günü Metalist Kharkiv ile oynayacak. 10 Temmuz Pazar günü Başakşehir ile karşılaşacak Antalyaspor, 14 Temmuz Perşembe günü ise Bodrumspor'un rakibi olacak. (Antalya Lider)





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