Ankara Keçiörengücü, iki transfer birden açıkladı

Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, Uğur Akdemir ve Görkem Bitin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ankara Keçiörengücü, iki transfer birden açıkladı
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30 Ocak 2024 15:23
Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, Uğur Akdemir ve Görkem Bitin'i transfer etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği'yle yollarını ayıran 35 yaşındaki savunma oyuncusu Uğur Akdemir'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Mor-beyazlılar, Trendyol Süper Lig ekiplerinden orta saha oyuncusu 25 yaşında Görkem Bitin'i ise sezonu sonuna kadar kiraladı.

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