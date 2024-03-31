Anka Haber Ajansı Seçim Sonuçları 2024: Seçim Sonuçları

Sporx.com'un 31 Mart yerel seçim sonuçları sayfasında kesintisiz, doğru, anlaşılabilir ve güncel olarak seçim sonuçlarını takip edebilirsiniz. İstanbul'da kim kazandı, Ankara'da kim kazandı, İzmir'de kim kazandı gibi soruların cevaplarının yanı sıra Türkiye'nin diğer tüm illerinde hangi parti ve hangi belediye başkan adayının yarışı önde götürdüğü gibi bilgilere dakikası dakikasına seçim sonuç sayfamızdan erişebilirsiniz. 2024 Yerel Seçim sonuçları aday karşılaştırmaları, parti oy oranı karşılaştırmaları ve 2019 yerel seçim sonuçlarının karşılaştırmaları hem bilgisayarınızda, hem akıllı telefonunuzda, hem de tabletinizde! İşte Sporx'in 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları sayfası;

2024 yerel seçiminde oy kullanma işlemi Türkiye genelinde 17.00'da sona erecek ve oy sayım işlemi başlayacak. Oy sayımına başlanmasıyla birlikte tüm gözler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'ya çevrilecek. YSK'nın yayın yasağının kalktığını duyurmasıyla birlikte 31 Mart yerel seçim sonuçları anlık olarak en güncel verilerle anlaşılabilir şekilde

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seçim sayfasında yerel seçimin genel verileri ile illerde alınan oy oranlarının haricinde Türkiye'nin bölgeleri, partiler ve belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları gibi bir çok bilgiye anlaşılabilir şekilde ulaşabilirsiniz. Öte yandan geçmiş yıllarda yapılan yerel ve genel seçimlerin sonuçlarına da

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İstanbul'daki yerel seçim sonucu herkes tarafından oldukça merak ediliyor. Türkiye'nin neresinde yaşarsa yaşasın vatandaşlar, İstanbul'daki seçim sonucunu yakından takip ediyor. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki kıyasıya rekabeti

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.com İstanbul seçim sonucu sayfasından dakika dakika takip edebilirsiniz.

İstanbul'un ardından seçim sonucu en çok merak edilen illerin başında Ankara geliyor. CHP Ankara Belediye Başkan Adayı Mahsur Yavaş ile AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok arasında geçecek seçim yarışının galibini 13 bin 275 sandıktan çıkan oylar belirleyecek. Ankara yerel seçim sonucunu en son verilerle, güncel, doğru ve anlaşılır şekilde

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İstanbul ve Ankara'dan sonra yerel seçim sonucu en çok merak edilen il İzmir. 2004 yılından beri her yerel seçimde İzmir Belediye Başkanlığı yarışını CHP önde tamamladı. CHP, son 20 yıldır İzmir'de sürdürdüğü üstünlüğü Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ile devam ettirmek, AK Parti ise Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ile İzmir'de belediye başkanlığını devralmak istiyor. İzmir'de kıyasıya devam edecek seçim yarışını da

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Ankara, İzmir ve İstanbul'un haricinde diğer büyükşehirlerde de yerel seçim sonuçları yakından takip ediliyor. Özellikle Bursa, Çanakkale, Konya, Gaziantep, Diyarbakır, Kayseri, Erzurum, Antalya, Adana ve Eskişehir'deki seçim sonuçları oldukça merak ediliyor.

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