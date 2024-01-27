Anelka yorumu: 'Doğru modeli geliştirir'

Gürcan Bilgiç, Sabah'ta Ümraniyespor'da CEO'luk görevine getirilen Nicolas Anelka ile ilgili yorumda bulundu.



Gürcan Bilgiç'in ifadeleri şu şekilde;



"Futbolculuğunda örnek bir karakterdi. Çalışmayı seven, yeteneğine inanan ve kendi kurallarını koyan bir oyuncuydu. Yönetim, Zico ile anlaştığında "Bu kadar Brezilyalı'nın olduğu yerde kalmam" diyerek ayrılmak istedi. Uzun senelerdir Dubai'de yaşıyor. İnançlı bir Müslüman. Dolasıyla hem Fransa hem Arabistan hem de İngiltere tecrübesiyle doğru bir model geliştirebilir. Türkiye bunun için ne kadar uygun, bunu tartışabiliriz ama işin de birinci koşulunu 'çalışmak' olarak kabul etmiş Nicolas Anelka. Bunu Ümraniyespor'daki herkesten isteyecektir. Yapan kalır, yapamayan gider…"



