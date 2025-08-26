26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Andreas Pereira, adım adım Palmeiras'a!

Palmeiras, adı Fenerbahçe ile de anılan Andreas Pereira transferinde mutlu sona çok yakın. Brezilya ekibinin, Fulham ile 10 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladığı belirtildi.

calendar 26 Ağustos 2025 12:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Andreas Pereira, adım adım Palmeiras'a!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe ile adı anılan Fulham'ın orta saha oyuncusu Andreas Pereira için Palmeiras mutlu sona ulaşmak üzere...

Globo'da yer alan habere göre; Brezilya ekibi, 29 yaşındaki futbolcu için Londra temsilcisiyle 10 milyon Euro tutarındaki bonservis ücretinde anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı ekip, transfer ücretini üç yıl taksitler halinde ödeyecek.

Haberde, Brezilyalı oyuncunun Palmeiras'ın 4 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği bilgisine yer verildi.



Kulüp ile oyuncu arasında sözleşme maddelerinin detayları görüşülüyor.

PİYASA DEĞERİ, PERFORMANSI

Fulham ile sözleşmesinin son yılında olan Andreas Pereira'nın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

2022 yılından bu yana Fulham için oynayan Andreas Pereira, İngiliz ekibinde çıktığı 119 maçta 10 gol attı ve 22 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
