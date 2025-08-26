Andreas Pereira, adım adım Palmeiras'a!

Fenerbahçe ile adı anılan Fulham'ın orta saha oyuncusu Andreas Pereira için Palmeiras mutlu sona ulaşmak üzere...





Globo'da yer alan habere göre; Brezilya ekibi, 29 yaşındaki futbolcu için Londra temsilcisiyle 10 milyon Euro tutarındaki bonservis ücretinde anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı ekip, transfer ücretini üç yıl taksitler halinde ödeyecek.





Haberde, Brezilyalı oyuncunun Palmeiras'ın 4 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği bilgisine yer verildi.

Kulüp ile oyuncu arasında sözleşme maddelerinin detayları görüşülüyor.





PİYASA DEĞERİ, PERFORMANSI



Fulham ile sözleşmesinin son yılında olan Andreas Pereira'nın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.



2022 yılından bu yana Fulham için oynayan Andreas Pereira, İngiliz ekibinde çıktığı 119 maçta 10 gol attı ve 22 asist yaptı.



