2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv ile mücadele edecek. Güvenlik tedbirleri nedeniyle Karadağ'da oynanacak olan karşılaşmaya Anadolu Efes mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Anadolu Efes-Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



MÜCADELE KARADAĞ'DA OYNANACAK



Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bugün İsrail'in Hapoel IBI ekibiyle yapacağı iç saha maçını güvenlik tedbirleri doğrultusunda Karadağ'da oynayacak.



MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Podgorica kentinde bulunan Moraca Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport 2'den canlı yayımlanacak.



İLK HAFTAYI GALİBİYETLE TAMAMLADI



İlk hafta maçında da İsrail'in Maccabi Rapyd takımını Karadağ'da ağırlayan Anadolu Efes, karşılaşmayı 85-78 kazanarak organizasyona galibiyetle başladı.



Hapoel IBI ise ilk hafta maçında İspanya ekibi Barcelona'yı 103-87 yendi.





