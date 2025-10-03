Haber Tarihi: 03 Ekim 2025 17:56 -
Anadolu Efes-Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele güvenlik sebebiyle Karadağ'da oynacak. Peki, Anadolu Efes-Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv ile mücadele edecek. Güvenlik tedbirleri nedeniyle Karadağ'da oynanacak olan karşılaşmaya Anadolu Efes mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Anadolu Efes-Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MÜCADELE KARADAĞ'DA OYNANACAK
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bugün İsrail'in Hapoel IBI ekibiyle yapacağı iç saha maçını güvenlik tedbirleri doğrultusunda Karadağ'da oynayacak.
MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Podgorica kentinde bulunan Moraca Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport 2'den canlı yayımlanacak.
İLK HAFTAYI GALİBİYETLE TAMAMLADI
İlk hafta maçında da İsrail'in Maccabi Rapyd takımını Karadağ'da ağırlayan Anadolu Efes, karşılaşmayı 85-78 kazanarak organizasyona galibiyetle başladı.
Hapoel IBI ise ilk hafta maçında İspanya ekibi Barcelona'yı 103-87 yendi.
