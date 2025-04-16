Haber Tarihi: 16 Nisan 2025 12:06 - Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2025 12:06

Altın fiyatları neden yükseliyor, yükseldi? 16 Nisan 2025

Altın fiyatları 16 Nisan 2025 sabahında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın 3.292 doları görürken, gram altın 4.030 TL'ye yükseldi. Peki, Altın fiyatları neden yükseliyor, yükseldi?

Altın fiyatları neden yükseliyor, yükseldi? 16 Nisan 2025
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ABD doları karşısında yaşanan değer kaybı, jeopolitik tansiyonlar ve büyüme endişeleriyle birlikte yatırımcılar güvenli liman arayışına yöneldi. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yeni rekorlara imza attı.

📈 Ons Altın Tüm Zamanların Zirvesinde

Altının ons fiyatı, 16 Nisan sabahı uluslararası piyasalarda 3.292 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ardından gelen küçük düzeltmeyle birlikte yüzde 1,84'lük artışla 3.289 dolar seviyesinde dengelendi. Bu tarihi seviye, yatırımcıların güvenli liman talebindeki artışı net biçimde ortaya koydu.

💵 Dolar Zayıfladı, Altın Parladı

Analistler, ABD dolar endeksindeki düşüşün altın fiyatlarındaki bu yükselişte kritik rol oynadığını belirtiyor. Özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleri ve küresel büyüme ile ilgili süregelen belirsizlikler, altını cazip hale getirdi.

Gram Altın 4.030 TL'yi Aştı

Yurt içinde de yatırımcıların dikkatle takip ettiği gram altın fiyatı, ons altındaki sert yükselişin etkisiyle yüzde 1,91 oranında artarak 4.030 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Bu seviye, gram altının 19 Mart 2025'te gördüğü 4.068 TL'lik zirveye yeniden yaklaştığını gösterdi.

🗣️ Uzman Yorumu: "Altın Güçlü Kalmaya Devam Edecek"

Singapur merkezli GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, altın piyasasına ilişkin değerlendirmesinde, "Piyasadaki belirsizlik sürdüğü sürece altın güçlü kalmaya devam edecek. Özellikle büyük merkez bankalarının yönüne dair net sinyaller gelmedikçe yatırımcılar güvenli limanlara yönelmeyi sürdürecektir" dedi.

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