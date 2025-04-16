Altın fiyatları neden yükseliyor, yükseldi? 16 Nisan 2025

ABD doları karşısında yaşanan değer kaybı, jeopolitik tansiyonlar ve büyüme endişeleriyle birlikte yatırımcılar güvenli liman arayışına yöneldi. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yeni rekorlara imza attı.



📈 Ons Altın Tüm Zamanların Zirvesinde



Altının ons fiyatı, 16 Nisan sabahı uluslararası piyasalarda 3.292 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ardından gelen küçük düzeltmeyle birlikte yüzde 1,84'lük artışla 3.289 dolar seviyesinde dengelendi. Bu tarihi seviye, yatırımcıların güvenli liman talebindeki artışı net biçimde ortaya koydu.



💵 Dolar Zayıfladı, Altın Parladı



Analistler, ABD dolar endeksindeki düşüşün altın fiyatlarındaki bu yükselişte kritik rol oynadığını belirtiyor. Özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleri ve küresel büyüme ile ilgili süregelen belirsizlikler, altını cazip hale getirdi.



Gram Altın 4.030 TL'yi Aştı



Yurt içinde de yatırımcıların dikkatle takip ettiği gram altın fiyatı, ons altındaki sert yükselişin etkisiyle yüzde 1,91 oranında artarak 4.030 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Bu seviye, gram altının 19 Mart 2025'te gördüğü 4.068 TL'lik zirveye yeniden yaklaştığını gösterdi.



🗣️ Uzman Yorumu: "Altın Güçlü Kalmaya Devam Edecek"



Singapur merkezli GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, altın piyasasına ilişkin değerlendirmesinde, "Piyasadaki belirsizlik sürdüğü sürece altın güçlü kalmaya devam edecek. Özellikle büyük merkez bankalarının yönüne dair net sinyaller gelmedikçe yatırımcılar güvenli limanlara yönelmeyi sürdürecektir" dedi.

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