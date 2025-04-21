Altekma Balkan Kupası'na gidecek

Tarihinde ilk kez Balkan Kupası'na katılacak olan Altekma, CEV Challenge Kupası için de iddialı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altekma Balkan Kupası'na gidecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Nisan 2025 16:11
Efeler Ligi Play-Off 5-6 etabı üçüncü ve son maçında evinde Alanya Belediyespor'a 3-1 yenilerek seriyi 2-1 kaybeden ve sezonu 6'ncı sırada tamamlayan Altekma, önümüzdeki sezon Balkan Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı. Ligdeki en başarılı sezonunu geride bırakan mavi-beyazlı kulübün başkanı Melih Sebastien Durmuş bu başarının ardında istikrar, sağlam yönetim yapısı ve akıllıca atılan adımların yattığını söyledi.

Bir yıl aranın ardından sonra döndükleri Efeler Ligi'nde üstün bir performans sergilediklerinin altını çizen Durmuş, "Kulüp tarihinde ilk kez Balkan Kupası'nda mücadele edeceğiz. Önümüzdeki sezon başarı çıtamızı biraz daha yukarıya çıkarmak için 'Son topa kadar mücadele' sloganımızla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Altekma, Balkan Kupası'nı kazanması halinde CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery