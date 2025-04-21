Altekma Balkan Kupası'na gidecek

Efeler Ligi Play-Off 5-6 etabı üçüncü ve son maçında evinde Alanya Belediyespor'a 3-1 yenilerek seriyi 2-1 kaybeden ve sezonu 6'ncı sırada tamamlayan Altekma, önümüzdeki sezon Balkan Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı. Ligdeki en başarılı sezonunu geride bırakan mavi-beyazlı kulübün başkanı Melih Sebastien Durmuş bu başarının ardında istikrar, sağlam yönetim yapısı ve akıllıca atılan adımların yattığını söyledi.



Bir yıl aranın ardından sonra döndükleri Efeler Ligi'nde üstün bir performans sergilediklerinin altını çizen Durmuş, "Kulüp tarihinde ilk kez Balkan Kupası'nda mücadele edeceğiz. Önümüzdeki sezon başarı çıtamızı biraz daha yukarıya çıkarmak için 'Son topa kadar mücadele' sloganımızla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Altekma, Balkan Kupası'nı kazanması halinde CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazanacak.



