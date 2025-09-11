Altay'da Yunus Efe telaşı

Altay, Ayvalıkgücü maçına hazırlanırken genç stoper Yunus Efe Sarıkaya'nın lisansını yetiştirmeye çalışıyor. Kadroya dönen isimler ve sakatlıklar da gündemde.

calendar 11 Eylül 2025 13:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Yunus Efe telaşı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda aldığı 2-0'lık Uşakspor mağlubiyetinin yaralarını cumartesi günü evinde oynayacağı Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasını kazanarak sarmak isteyen Altay'da genç stoper Yunus Efe Sarıkaya'nın lisansı bu müsabakaya yetiştirilmeye çalışılıyor.
 
Amatör lisansla oynadığı Altay'dan ayrıldıktan sonra Alanyaspor'la anlaşan Yunus Efe, kulübün forma tanımında yer alarak yuvaya döndüğünü ilan etmişti. Altay yönetiminin Alanya yönetimi ile pürüzleri giderememesi nedeniyle Uşak deplasmanında kadroda yer almayan 19 yaşındaki savunmacıyla ilgili sorunun çözüldüğü ve Yunus Efe'nin 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
 
Alanyaspor'un önümüzdeki sezon Yunus Efe'yi transfer etmek istemesi halinde İzmir temsilcisi oyuncunun yetiştiriciliğini bedelsiz verecek. Bu arada geçen hafta kadrodan elenerek altyapıya gönderilen Sani ile İbrahim yeniden A takıma alındı. Ali'nin 3 maçlık kırmızı kart cezasının sona erdiği Altay'da sakatlığı bulunan kaleci Ozan ile sakatlıktan çıkan Ceyhun forma giyemeyecek.
 
Öte yandan altyapısından yetiştiği Altay'la olan sözleşmesini tek taraflı feshederek yuvadan uçan orta saha oyuncusu Arda Gezer, Yeni Mersin İdmanyurdu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Arda gibi aynı yolu seçen Mehmet Gündüz de Mersin ekibiyle kontrat imzalamıştı.
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.