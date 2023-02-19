Altay'da teknik ekip netleşiyor

Siyah-beyazlılarda kaleci antrenörü olarak Recep Öztürk'ün yardımcı antrenör olarak ise Fatih Egedik'in teknik ekibe katılacağı öğrenildi.



Öztürk son olarak Gençlerbirliği'nde Altay patentli Egedik ise Bayburt Özel İdarespor'da çalıştı.



Siyah-beyazlılarda yardımcı antrenör Özkan Kılıç, atletik performans ve analist antrenörü Mehmet Can Karagöz'ün yanı sıra forvet Murat Uluç oyuncu-antrenör olarak göreve devam ediyor. Altay'da Sinan Kaloğlu'nun ekibinde yer alan yardımcı antrenör Sefer Yılmaz, kaleci antrenörü Ferhat Odabaşı ve atletik performans antrenörü Yusuf Randa ile yollar ayrıldı.





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