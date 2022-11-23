Altay Bayındır'a, Volkan Demirel dokunuşu!

Formsuz bir dönemden geçen Altay Bayındır'a, uzun yıllar Fenerbahçe'de kaptanlık yapan Volkan Demirel'den destek geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Altay Bayındır'a, Volkan Demirel dokunuşu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2022 08:52
Altay Bayindir
Altay Bayindir
Fenerbahçe
Bu sezon formsuz bir dönemden geçen Altay Bayındır'a, uzun yıllar Fenerbahçe'de kaptanlık yapan ve şu sıralar Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel'den destek geldi.

Volkan Demirel, 17 yıl Fenerbahçe kalesini koruduktan sonra futbolu bırakmış, eldivenlerin yeni sahibi Altay Bayındır olmuştu. Genç file bekçisi bu sezon formsuz bir dönemden geçti.

TELEFONLA DESTEK

Bu süreçte kendisine en büyük desteğin, Sarı-Lacivertliler'de hocalığını da yapan Volkan Demirel'den geldiği öğrenildi. Şu anda Hatayspor'un başında olan 41 yaşındaki teknik adamın Altay'ı sık sık telefonla arayıp konuşarak kendisine moral aşıladığı ortaya çıktı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ