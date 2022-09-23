Almanya'ya Macaristan darbesi

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 5. maçında Macaristan, deplasmanda Almanya'yı 1-0 mağlup etti ve 10 puanla grup liderliğine yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Almanya'ya Macaristan darbesi
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23 Eylül 2022 23:42
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 5. maçında Almanya, sahasında Macaristan'ı ağırladı.

Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı ve gecenin sürpriz sonucuna imza attı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında sahneye çıkan Macaristan'ın deneyimli golcüsü Adam Szalai, attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Almanya maç boyunca oyun üstünlüğünü elinde bulundursa da maçı kaleyi bulan 3 şutla tamamladı.

Bu sonuçla Macaristan, grupta 10 puana yükselerek liderlik koltuğuna otururken Almanya ise 6 puanda kaldı ve liderlik şansını kaybederek üçüncü sıraya geriledi.

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