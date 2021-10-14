Almanların, Beşiktaş sonrası keyfi kaçtı

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla kısa sürede ilk 11'de yer bulan Can Bozdoğan, Schalke'yi pişman etti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Almanların, Beşiktaş sonrası keyfi kaçtı
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14 Ekim 2021 10:27
Beşiktaş, Schalke 04'ten kiraladığı Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için girişimlerine başladı.

Genç gurbetçi Can da Siyah-Beyazlılarda kalmak istiyor. Ancak Alman basını, Schalke taraftarlarının Can Bozdoğan'ın satılmasına karşı çıktığını yazdı.

Alman bir internet sitesinin haberinde "Taraftarlar Bozdoğan'ı Schalke formasıyla görmek istiyor. Satılmasını istemiyor" diye yazdı.

Öte yandan Beşiktaş'ın Can Bozdoğan için opsiyonu ise 1.8 milyon euro. Siyah-beyazlıların sezon sonunda 20 yaşındaki futbolcunun bonservisini alması bekleniyor.


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