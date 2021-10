Beşiktaş, Schalke 04'ten kiraladığı Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için girişimlerine başladı.



Genç gurbetçi Can da Siyah-Beyazlılarda kalmak istiyor. Ancak Alman basını, Schalke taraftarlarının Can Bozdoğan'ın satılmasına karşı çıktığını yazdı.



Alman bir internet sitesinin haberinde "Taraftarlar Bozdoğan'ı Schalke formasıyla görmek istiyor. Satılmasını istemiyor" diye yazdı.



Öte yandan Beşiktaş'ın Can Bozdoğan için opsiyonu ise 1.8 milyon euro. Siyah-beyazlıların sezon sonunda 20 yaşındaki futbolcunun bonservisini alması bekleniyor.





