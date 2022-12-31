Haber Tarihi: 31 Aralık 2022 14:55 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 14:55

Alina Boz kimdir, kaç yaşında, hangi dizide oynadı

Alina Boz, O Ses Türkiye 2023 Özel Yılbaşı programına renk katacak. Peki, Alina Boz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynadı? İşte, Alina Boz hayatı

Alina Boz kimdir, kaç yaşında, hangi dizide oynadı
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O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının konuklarından biri başarılı oyuncu Alina Boz oldu. Enerjisiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Alina Boz'un hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.
ALİNA BOZ KİMDİR?

Alina Boz, 14 Haziran 1998 Moskova Oblastı, Rusya'da doğdu.

Alina Boz, ilkokul tamamlayana kadar Rusya'da kalmıştır. Yedi yaşında ailesi ile Türkiye'ye gelen Boz, ilk orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır.

Yüksek öğrenimi için Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümüne giren Boz, mezuniyetinin ardından bu sefer Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümüne girmiştir. Henüz ilkokul başladığı Barış Manço Kültür Merkezi'nde 7 yıl oyunculuk yapmıştır.
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Profesyonel oyunculuk kariyerine başlangıcı ise reklamlarla olmuştur. Cesur Hemşire dizisi ile beyaz ekrana adım aran Boz, Paramparça, Sevda'nın Bahçesi, Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Aşk 101, Bölük, Kaçma Birader ve Maraşlı yapımlarında rol almıştır.

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