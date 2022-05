Ali Koç'un evinde sürpriz görüşme!

2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin ve Kırklarelispor'un Başkanı Volkan Can, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un evinde bir araya geldi. Sosyal medyadan bu görüşme paylaşıldıktan sonra büyük yankı uyandırdı. Ayrıca ilk kez bir kulüp başkanının Ali Koç ile evinde buluşması da dikkatlerden kaçmadı.Volkan Can hatırlanacağı üzere Kulüpler Birliği toplantısının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adaylığı için Servet Yardımcı'yı destekleyeceklerini açıklamıştı.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, "Sabah kahvaltısında evinde konuk olduğum sevgili Başkanımız Ali Koç ile Kırklareli'miz ve futbola dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.