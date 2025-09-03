Alexander Mitrovic, Katar'a transfer oluyor!

calendar 03 Eylül 2025 22:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Aleksandar Mitrovic, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'le olan sözleşmesini feshediyor.

Yıldız forvet Al Hilal'den ayrılmasının ardından Katar ekibi Al Rayyan'a imza atacak.

Sırp basını, Alexander Mitrovic'in Al Hilal'den ayrılığının sonrasında adaylardan birinin Fenerbahçe olduğunu öne sürmüştü.

SEZON PERFORMANSI 

Sırp golcü, geçtiğimiz sezon Al Hilal'de 36 maçta 28 gol atıp 7 de asist yaptı.


