efsaneleri arasında yer alan, Atiker Konyaspor maçı öncesinde FB TV'ye katıldı ve takımın son durumu hakkında konuştu.Türkiye'ye gelmesi hakkında konuşan Alex, 'Bunun için başkanımız Ali Koç, yönetim kurulu ve tüm camiaya teşekkür ederim. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra 5 veya 6. kez Türkiye'ye geliyorum. Stadı gezmek, çalışanları, eski dostları görmek bana büyük bir haz verdi.'' sözlerini kullandı.Sarı lacivertli takımın son durumunu da değerlendiren Brezilyalı eski futbolcu, ''Fenerbahçe ilk yarıda kötü bir dönem geçirdi. Benim gördüğüm oyuncuların toparlanma içine girdiği oldu. Herkesi çok motive gördüm. Fenerbahçe'de değişiklikler yapılması gerekiyordu. Ona göre transferler yapıldı. Artık puanları toparlamak gerekiyor. Bu çıkış döneminde puanları almamız lazım.'' dedi.Öte yandan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Semih Şentürk, telefon ile canlı yayına bağlandı ve Alex ile hasret giderdi. Alex, Semih'e ''Ne yapıyorsun?'' sorusunu yöneltirken Semih, ''Tatildeyim, Bodrum'da'' cevabını verdi. Bunun üzerine Alex, ''Sen hep tatildesin zaten.'' diyince stüdyoda gülüşmeler yaşandı.