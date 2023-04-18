Haber Tarihi: 18 Nisan 2023 15:01 - Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 15:02

Alanyaspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Alanyaspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'leri belli oldu. Süper Lig'de 30. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Alanya deplasmanında kazanıp en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin puan farkını kapatmasına izin vermek istemiyor. Peki Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Alanyaspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, rakibini devirerek şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Akdeniz ekibi ise taraftarı önünde Galatasaray karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Kritik mücadeleye kısa bir süre kalan Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Alanyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri... 

Alanyaspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Alanyaspor-Galatasaray maçı 18 Nisan saat 20:30'da başlayacak. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından yayımlanacak.
Eksikler

Alanyaspor'da sakatlığı süren Candeias ile cezalı Umut Güneş karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Yusuf Demir maç kadrosuna dahil edilmedi.

Muhtemel 11'ler

Alanyaspor
Runarsson, Pereira, Furkan, Rassoul, Balkovec, Fatih Aksoy, Doumbia, Efkan, Efecan, Cavaleiro, Ahmed Hassan

Galatasaray
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi


Beş futbolcu sarı kart ceza sınırında


Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

14. randevu

Galatasaray ile Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 13 maçta sarı-kırmızılı takımın 27 golüne, Alanya ekibi 16 golle karşılık verdi.

Alanya'daki maçlar

İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor'a konuk olduğu 6 maçın 3'ünü kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Alanya'daki müsabakalarda takımlar 10'ar kez ağları havalandırdı.

En farklı galibiyetler

Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.
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