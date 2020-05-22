Alanyaspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti

Aytemiz Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Alanyaspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti
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22 Mayıs 2020 22:02
Aytemiz Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti. 

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koşunun ardından geniş alanda oyun çalışmasıyla tamamladı. 

Turuncu-yeşilli ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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