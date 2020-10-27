Ailevi sebeplerle Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda ayrılık açıklandı.

Haber; AA
Abone Ol
Ailevi sebeplerle Galatasaray'dan ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2020 18:08
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Isabella Alarie'nin sözleşmesi feshedildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında takıma katılan Isabella Alarie'nin ailevi durumlar sebebiyle ülkesine dönme kararını kulübe ilettiği belirtilerek, "Bu karar sonucunda kendisiyle olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Formamız altında geçirdiği süre boyunca profesyonel kişiliğiyle ve takımdaşlığıyla takımımıza sezon başlangıcında katkıda bulunan Isabella Alarie'ye teşekkürlerimizi sunar, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz." denildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için