Ahmet Ağaoğlu transferi açıkladı!

TRANSFERLERİMİZ BELLİ

''BURAK'I ALACAK PARA!''

RODALLEGA'NIN MENAJERİ...

SOSA, ESTEBAN, RODALLEGA'YA CEZA YOK!

ŞAMPİYONLUK SLOGANI...

AĞAOĞLU'NDAN VAR AÇIKLAMASI: ''TÜRK SPORU İÇİN ÖNEMLİ''

İZMİR'DE TS CLUB OLMAMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Başkanı, basına yaptığı açıklamada yeni yapılacak transferleri dile getirirkenvehakkında önemli ifadeler kullandı.Ağaoğlu, yaptığı açıklamada kulübün 1 kuruş dahi fazladan para harcayacak durumu olmadığını belirtti vededi.Bordo-mavili ekibin başkanı transfer müjdesini verdi ve konu ile ilgiliifedelerini kullandı.Trabzonspor Kulübü başkanı Ağaoğlu, kulübünden borçlarından bahsederkendedi.Ağaoğlu konuşmasına şu şekilde devam etti;Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın başka bir takıma transfer olacağı iddialarına dair net konuştu;Bordo-mavili kulübün başkanı, Rodallega'nın transferi hakkında konuşurken oyuncuların borçlarının ödendiğini dile getirdi vededi.Ağaoğlu, Sosa, kaleci Esteban ve Rodallega'nın kampa geç katılmasına dair ceza verilip verilmeyeceği sorusunacevabını verdi.Trabzonspor Başkanı, şampiyonluk diye bir sloganla yola çıkmadıklarını ifade etti vededi.Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezondan itibaren kullanılacak VAR sistemine dair yaptığı açıklamada Başkan,diyerek sözlerine devam etti.Kulübün lisansı ürünlerini satışlarını yapan Ts Club ile ilgili Ağaoğlu,dedi ve sözlerini sonlandırdı.