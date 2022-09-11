Adana Demirspor - Trabzonspor maçının saati değişti

Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçı olan Adana Demirspor - Trabzonspor maçının saati değiştirildi.
12 Eylül Pazartesi günü Adana'da oynanacak mücadelenin saati daha önce 21:00 olarak açıklanmışken, maç saati 21:30 olarak güncellendi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
12 Eylül Pazartesi günü Adana'da oynanacak mücadelenin saati daha önce 21:00 olarak açıklanmışken, maç saati 21:30 olarak güncellendi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
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