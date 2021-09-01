Adana Demirspor'da Montella dönemi başladı

Adana Demirspor, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

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Adana Demirspor'da Montella dönemi başladı
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01 Eylül 2021 17:13
Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü resmen belli oldu.

Süper Lig'in yeni ekibi, İtalyan Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma sağladığını resmen duyurdu ve başkan Murat Sancak ile 47 yaşındaki hocanın el sıkıştığı fotoğraf paylaşıldı.

Kariyerinde Roma ve AC Milan'ı da çalıştıran Montella, son olarak İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'a görev yapmıştı.

MURAT SANCAK NE DEMİŞTİ?

"Balotelli'nin Montella'dan haberi yoktu. Kendi ekibimizle oturduk ve konuştuk. Montella'yı Fenerbahçe de getirmek istedi. Emre Belözoğlu getirmeye çalıştı ama olmadı. Montella kadroyu beğendi. Eksikler var, nasıl oynayacak bilmiyoruz."


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