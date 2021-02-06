TFF 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor evinde Ankaraspor ile karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Adana Demirspor 2-0 kazandı.



Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 33. dakikada penaltıdan Hasan ile 74. dakikada Dibba'dan geldi.



Bu sonucun ardından son 4 maçtaki 3. galibiyetini alan Adana Demirspor puanını 37 yaparken, Ankaraspor 13 puanda kaldı.



TFF 1. Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Adanaspor ile derbide karşılaşacak, Ankaraspor ise evinde Altınordu'yu konuk edecek.



