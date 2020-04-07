Abdurrahim Albayrak'ın son testi negatif!

Galatasaray'a başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın ardından ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'tan da sevindirici haber geldi.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
Abdurrahim Albayrak'ın son testi negatif!
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07 Nisan 2020 12:43
Galatasaray'da virüse ilk yakalanan isim olan Abdurrahim Albayrak'ın son yapılan corona virüs testi negatif çıktı.

NTV'nin haberine göre; Geçtigimiz hafta tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Albayrak, özel şirketinde birkaç gün daha tedbir amaçlı karantinada kalacak.

Galatasaray'da durumu her geçen gün daha iyiye giden teknik direktör Fatih Terim'in tedavisine ise evinde devam ediliyor.

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