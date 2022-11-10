Abdullah Avcı'dan Bardhi ve Siopis kararı!

Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile cuma günü deplasmanda kritik bir puan mücadelesine çıkacak olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü.



Bordo-mavili futbolcuların, ısınma hareketleri ve koordinasyon programından sonra pas çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi.



Yaklaşık 1,5 saat süren idmanın taktik çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sarı kart cezalıları Bakasetas ve Trezeguet'in yokluğunda Siopis ve Bardhi'ye ilk 11'de forma vermeyi planlandığı öğrenildi.



Karadeniz ekibi bugün yapacağı antrenmanın ardından Ankara'ya giderek kampa girecek.





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