Haber Tarihi: 21 Ekim 2025 19:04 - Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 19:04

ABD hükümeti ne zaman açılacak?

ABD'de federal hükümetin kapanmasının üzerinden 20 gün geçmesine rağmen Washington'da siyasi çıkmaz çözülemedi. Kongre'de geçici bütçe tasarısı konusunda uzlaşma sağlanamaması, milyonlarca federal çalışanın maaş alamamasına ve kamu hizmetlerinde aksamalara neden oluyor. Gözler şimdi "ABD hükümeti ne zaman açılacak?" sorusuna çevrilmiş durumda. İşte konuyla ilgili son gelişmeler.

ABD hükümeti ne zaman açılacak?
Abone Ol
Senato'da Cumhuriyetçi senatörler tarafından sunulan ve hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlamayı öngören geçici bütçe tasarısı reddedildi. 50 "Evet" ve 43 "Hayır" oyuyla sonuçlanan oylamada, kabul için gerekli 60 oy barajına ulaşılamadı. Böylece hükümetin kapanmasının ardından yapılan 11. oylama da başarısızlıkla sonuçlandı.

Bu gelişme, krizin kısa vadede çözülmeyeceği sinyalini verirken, kamu kurumlarının kapalı kalmaya devam edeceği anlamına geliyor. Özellikle kamu çalışanlarının maaş alamaması ve bazı sosyal programların askıya alınması tepkileri artırıyor.

ABD HÜKÜMETİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Kongre'nin önümüzdeki günlerde yeni bir oylama yapması bekleniyor ancak taraflar arasında şu an için bir uzlaşı işareti bulunmuyor.

Dolayısıyla "ABD hükümeti ne zaman açılacak?" sorusu, Washington'daki siyasi çekişmenin gölgesinde yanıt beklemeyi sürdürüyor.

HÜKÜMET 1 EKİM'DEN BERİ KAPALI

ABD'de mali yıl 1 Ekim'de başladığı için, yeni bütçenin onaylanmaması hükümetin aynı tarihte resmen kapanmasına yol açtı.


Bu, 2019'dan bu yana yaşanan ilk federal hükümet kapanması oldu.

Hükümet, yalnızca ordu, istihbarat, hastaneler, havaalanları ve hapishaneler gibi "temel hizmetleri" sürdürebiliyor.

Bunun dışındaki kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarıldı ve maaşlarını ancak yeni bütçe kabul edilince alabilecekler.

HÜKÜMET KAPANMASININ EKONOMİK ETKİLERİ NE?

Uzmanlara göre kapanmanın uzaması, ABD ekonomisi için ciddi riskler barındırıyor.
Kamu projeleri erteleniyor, tüketici güveni düşüyor ve ekonomik büyümede yavaşlama sinyalleri artıyor.

Özellikle hava yolu güvenliği, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda yaşanan aksaklıklar vatandaşların tepkisini büyütüyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Kjetil Knutsen: 'Bu kadar gürültülü stadyuma alışkın değiliz' Şampiyonlar Ligi Kjetil Knutsen: "Bu kadar gürültülü stadyuma alışkın değiliz"
Osman Zeki Korkmaz'dan 'istifa' açıklaması Spor Toto 1. Lig Osman Zeki Korkmaz'dan 'istifa' açıklaması
ABD hükümeti ne zaman açılacak? Gündem ABD hükümeti ne zaman açılacak?
Serdal Adalı'dan kaptan değişikliği kararı için açıklama! Beşiktaş Serdal Adalı'dan kaptan değişikliği kararı için açıklama!
Anderson Talisca'dan ayrılık iddiaları için flaş paylaşım! Fenerbahçe Anderson Talisca'dan ayrılık iddiaları için flaş paylaşım!
EGM banka maaş promosyon teklifi ne kadar oldu, ihale ertelendi mi? En yüksek teklif veren banka belli oldu Gündem EGM banka maaş promosyon teklifi ne kadar oldu, ihale ertelendi mi? En yüksek teklif veren banka belli oldu
Dört büyüklerden Mattia Ahmet paylaşımı Trendyol Süper Lig Dört büyüklerden Mattia Ahmet paylaşımı
Thomas Reis: 'Türk yemekleri muhteşem' Samsunspor Thomas Reis: "Türk yemekleri muhteşem"
Fenerbahçe'den TFF'ye ziyaret! Fenerbahçe Fenerbahçe'den TFF'ye ziyaret!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Osimhen, rekora 1 adım uzakta
2
Real Madrid: "Arda Güler satılık değil!"
3
Galatasaray, 13 yıl sonra ilk peşinde!
4
Bodo/Glimt'i şimdiden korku sardı
5
Stuttgart'tan Fenerbahçe maçı öncesi değişiklik!
6
Nicolo Zaniolo: "Artık olgunlaştım"
7
Okan Buruk'a 'çeyrek' altın

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.