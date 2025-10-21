Senato'da Cumhuriyetçi senatörler tarafından sunulan ve hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlamayı öngören geçici bütçe tasarısı reddedildi. 50 "Evet" ve 43 "Hayır" oyuyla sonuçlanan oylamada, kabul için gerekli 60 oy barajına ulaşılamadı. Böylece hükümetin kapanmasının ardından yapılan 11. oylama da başarısızlıkla sonuçlandı.

Bu gelişme, krizin kısa vadede çözülmeyeceği sinyalini verirken, kamu kurumlarının kapalı kalmaya devam edeceği anlamına geliyor. Özellikle kamu çalışanlarının maaş alamaması ve bazı sosyal programların askıya alınması tepkileri artırıyor.



Kongre'nin önümüzdeki günlerde yeni bir oylama yapması bekleniyor ancak taraflar arasında şu an için bir uzlaşı işareti bulunmuyor.

Dolayısıyla "ABD hükümeti ne zaman açılacak?" sorusu, Washington'daki siyasi çekişmenin gölgesinde yanıt beklemeyi sürdürüyor.



ABD'de mali yıl 1 Ekim'de başladığı için, yeni bütçenin onaylanmaması hükümetin aynı tarihte resmen kapanmasına yol açtı.

Bu, 2019'dan bu yana yaşanan ilk federal hükümet kapanması oldu.

Hükümet, yalnızca ordu, istihbarat, hastaneler, havaalanları ve hapishaneler gibi "temel hizmetleri" sürdürebiliyor.

Bunun dışındaki kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarıldı ve maaşlarını ancak yeni bütçe kabul edilince alabilecekler.



Uzmanlara göre kapanmanın uzaması, ABD ekonomisi için ciddi riskler barındırıyor.

Kamu projeleri erteleniyor, tüketici güveni düşüyor ve ekonomik büyümede yavaşlama sinyalleri artıyor.

Özellikle hava yolu güvenliği, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda yaşanan aksaklıklar vatandaşların tepkisini büyütüyor.