Haber Tarihi: 06 Şubat 2024 19:44 - Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 15:45

A SPOR CANLI İZLE: Gaziantep - Fenerbahçe maçı izle

Gaziantep - Fenerbahçe maçı canlı izle | Şifresiz Gaziantep - Fenerbahçe A Spor canlı izle | Gaziantep - Fenerbahçe maçı kaçak olarak Taraftarium24, Selçuk Sports, Jojobet, Justin Tv veya İnat Tv'den canlı izlemek yasadışıdır. Gaziantep, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Şifresiz olarak A Spor'dan canlı izlenebilecek olan Gaziantep - Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. İşte Gaziantep - Fenerbahçe maçı canlı izleme detayları

A SPOR CANLI İZLE: Gaziantep - Fenerbahçe maçı izle
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Gaziantep - Fenerbahçe maçı canlı izle | Şifresiz Gaziantep - Fenerbahçe A Spor canlı izle... Gaziantep - FB hangi kanalda, saat kaçta canlı yayın var? Gaziantep - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz A Spor izle... Kritik mücadele öncesinde Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Gaziantep - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A SPOR CANLI İZLE: GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE



GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE CANLI İZLE ŞİFRESİZ 





GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor.

Burak Şeker'in yöneteceği Gaziantep FK - Fenerbahçe mücadelesi 7 Şubat Çarşamba günü saat 20:45'de başlayacak.

GAZİANTEP FK- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşması şifresiz olarak ekranlara gelecek. Gaziantep FK'nın Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşma bugün saat 20:45'de A Spor ekranlarından yayınlanacak.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının Var hakemi olarak Bülent Birincioğlu görev alacak. Mücadelenin orta hakemi Bülent Şeker olurken yardımcılıklarını ise Furak Ürün ve Bahtiyar Birinci yapacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Gaziantep FK: Nita, Sorescu, Arda, Ertuğrul, N'koulou, Morais, Bikel, Furkan, Mustafa, Stankovski, Badji

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Çağlar, Bonucci, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, King, Batshuayi.



Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Efeler 09'u eleyen Gaziantep FK, bir sonraki turlarda Etimesgut Belediyespor ile Bodrum FK'yi geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Michy Batshuayi'nin maçta ilk 11'de görev alması bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 kişilik kamp kadrosunda Lincoln Henrique, Fred ve Rodrigo Becao yer almadı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Fred, Gaziantep FK deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Takımla birlikte çalışmasına karşın maç eksiği bulunan Rodrigo Becao'nun da bu mücadelede forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI KADROSU 

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Efekan Karayazı, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Joshua King, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi

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