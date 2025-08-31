A Milli Takım'ın elemeler mesaisi başlıyor

31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
19:00
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
19:00
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
21:30
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
21:30
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
1-287'
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
19:00
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
21:30
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
21:30
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
1-190'
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
18:30
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
20:30
31 Ağustos
Brighton-M.City
2-1
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
0-3
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
18:30
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
21:00
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
0-021'
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
20:00
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
20:30
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
22:30
31 Ağustos
Genoa-Juventus
19:30
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
19:30
31 Ağustos
Inter-Udinese
21:45
31 Ağustos
Lazio-Verona
21:45
31 Ağustos
Angers-Rennes
1-1
31 Ağustos
Le Havre-Nice
0-07'
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
1-06'
31 Ağustos
Paris FC-Metz
0-06'
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
21:45
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
3-2
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-4
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
0-2
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
0-037'
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
3-1
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
4-5
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
0-1
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
1-1
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
0-062'
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
20:15
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
0-022'
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
0-022'
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
1-122'
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
1-2
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
1-1DA
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
0-1DA
31 Ağustos
Tondela-Estoril
0-1DA
31 Ağustos
Alverca-Benfica
20:00
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
22:30
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
22:30
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
0-2
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
2-2
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
0-018'
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
20:30

A Milli Takım'ın elemeler mesaisi başlıyor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında A Milli Takım'ın mesaisi Gürcistan maçı ile başlıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda Gürcistan, 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı pazartesi Riva'da toplanacak.

Milli takıma davet edilen oyuncular, pazartesi saat 12.00'den itibaren Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek.

Ay-yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek.


A Milli Takım, 3 Eylül Çarşamba günü saat 11.15'te Riva'da gerçekleştireceği antrenmanın ardından Gürcistan maçı için saat 16.00'da Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Tiflis'e gidecek.

Milliler, Gürcistan karşılaşmasının oynanacağı Boris Paichazde Ulusal Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu ise TSİ 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

İSPANYA MAÇI PROGRAMI

A Milli Takım, eleme grubunda son Avrupa şampiyonu İspanya ile oynayacağı maç için Gürcistan karşılaşmasının hemen ardından Konya'ya yolculuk edecek.

Milliler, bu müsabakanın hazırlıklarına 5 Eylül Cuma günü saat 17.30'da Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştireceği idmanla başlayacak.

Teknik direktör Montella ve bir futbolcu, 6 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, İspanya maçı öncesindeki son antrenmanı da bu statta saat 20.30'da gerçekleştirecek.

A Milli Takım kafilesi, İspanya maçının ardından İstanbul'a dönecek.

Milli takımın maç programı şöyle:

4 Eylül Perşembe:

19.00 Gürcistan-Türkiye (Boris Paichadze Ulusal)

7 Eylül Pazar:

21.45 Türkiye-İspanya (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

