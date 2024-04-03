Haber Tarihi: 03 Nisan 2024 11:58 - Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 11:58

8 Nisan resmi tatil mi? 8 Nisan 2024 okullar tatil mi?

Ramazan Bayramına günler kala vatandaşlar, nerelerin kapalı olacağını merak ediyor. Bu kapsamda en çok aratılan yerlerden biri de bankalar. 8 Nisan Pazartesi, 9 günlük tatilin içinde yer aldığından dolayı, "8 Nisan tatil mi?" sorusu akıllara geliyor. İşte, detaylar...

8 Nisan resmi tatil mi? 8 Nisan 2024 okullar tatil mi?
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Ramazan Bayramı ile beraber tüm Türkiye 9 günlük tatile çıkacak. Normal şartlarda 3,5 gün olması gereken bayram tatili, çakıştığı hafta sonu ile birleşince 9 güne çıkartıldı ve kamu çalışanları ve öğrenciler idari izinli olarak sayılacağı açıklandı. 

8 NİSAN TATİL Mİ?

2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını söyledi.

Ramazan Bayramı arifesi olan 9 Nisan Salı günü, yarım gün mesai yapılacaktı.

Bayram dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.

Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife günü idari izin olarak kararlaştırıldı.

Kamu çalışanları, bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.

Ramazan Bayramı tatili günlerinde bankalar, kargo firmaları, hastaneler ve diğer kamu kurumları kapalı olacak. 8-9 Nisan resmi tatil olmadığı için özel sektör çalışanları için bayram tatili arefe günü öğlen başlayacak. Hastanelerin acil bölümleri Ramazan Bayramı boyunca hasta kabulüne devam edecek.

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