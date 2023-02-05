6 şubat okullar tatil mi 2023? İstanbul okullar tatil mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Okulların tatil edilip edilmeyeceği soruları, kar yağışı haberleri ardından gündeme geldi. MEB takvimine göre, 23 Ocak 2023 tarihinde başlayan 15 tatil süreci 6 Şubat'ta sona erecek. Okulların açılmasına kısa bir süre kala birçok ilde yoğun kar yağışı meydana gelmesi nedeniyle öğrenciler ve veliler, "pazartesi (yarın) okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor.Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, Pazar günü sabah 08:00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.İstanbul'da Kar yağışının etkisine göre okulların tatil edilip ya da edilmemesi karar verilecek.İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından bir uyarı mesajı yayınladı. Vali Yerlikaya mesajında şu ifadelere yer verdi: Kıymetli Hemşehrilerim, saat 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir Lütfen TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLALIM Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz.Kar yağışının etkisini gösterdiği Elazığ'da okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.Malatya'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar Valilik tarafından bir gün tatil edildi. Malatya Valiliği yaptığı açıklamada: "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat Pazartesi günü (1) bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.Sivas Valiliği il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle: "Gece saatlerinden itibaren başlayacak, zaman zaman tipi şeklinde beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; İl genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 6 Şubat Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği gibi kronik ağır hastalığı olan kamu görevlileri 6 Şubat Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır."Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 1, Çüngüş ilçesinde ise 2 gün okullarda eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi.Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kent genelinde okulların 6 Şubat Pazartesi günü tatil edildiğini duyurdu. Vali Ayhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Değerli evlatlarım, öğretmenlerim; Tatilinizi 1 gün daha uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat'ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın."Mİ?Siirt'in Şirvan ilçesinde ise eğitime iki gün ara verildi. Şirvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü açıklaması şöyle:"Şirvan ilçemiz ve köylerimizde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle, ilçe merkezi dışında bulunan tüm köylerimizde eğitime iki gün süre ile (Pazartesi ve Salı) ara verilmiştir. Kamuoyuna ilgi ile duyurulur."Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, Bitlis Merkez, Güroymak, Hizan, Mutki ve Tatvan ilçelerimizde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi" denildi.Muş'ta da okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik tarafından tatil edildi. Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz eğitime ara verildiğini şu paylaşımla duyurdu: "Kıymetli çocuklarım; Sağlığınıza dikkat ederek kar topu oynayın, kardan adam yapın, kaliteli zaman geçirin ve derslerinize çalışmayı da ihmal etmeyin. İyi tatiller."Gaziantep Valisi Davut Gül okulların tatil edildiğini şöyle duyurdu:"Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp, kitap okuyun."Adıyaman'da da okullar bir gün süreyle tatil edildi. Adıyaman Valiliği'nin yaptığı açıklamada "İlimiz genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği değerlendirildiğinden yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.Kar yağışının etkisini gösterdiği İstanbul'da okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.Kar yağışının etkisini gösterdiği Elazığ'da okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaysa Çağlayancerit ve Elbistan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.Kar yağışının etkisini gösterdiği Konya'da okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.