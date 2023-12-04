5 aylık enflasyon farkı 2023 memur zammı ne kadar? 2024 ocak memur zammı ne kadar?

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Memur maaş zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09, Eylül ayı için yüzde 4,75 ve Ekim ayı için de yüzde 3,43 enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. Memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı şimdiden yüzde 29,40 olmuştu. 4 Aralık'ta Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyonu ile memur maaş zammında 5 aylık oran netleşmiş olacak. İşte 5 aylık enflasyon farkı ile 2024 Ocak en düşük memur zammı hesaplama tablosu...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.43, on aylık enflasyonu yüzde 55, yıllık enflasyonu da yüzde 61.36 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında enflasyon yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için dört aylık dönemde yüzde 29.41 oranında enflasyon farkı ortaya çıkmıştı.Memur zammında belirleyici olacak olan 5 aylı enflasyon farkı, Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı. Yıl sonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım." ifadelerini kullandı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok konuda belirleyici olan ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı ekimde aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,40 olarak kayıtlara geçti. Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı da böylece netleşmiş oldu. Buna göre 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,40, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirerek SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacağı zamlar hakkında açıklamalarda bulundu.Ekim ayı itibarıyla TÜİK enflasyon oranları açıklanmasıyla, emekliler ve memurlar için 4 aylık enflasyon toplamı netleştiğini söyleyen Karakaş, "Refah payı hariç sadece ekim ayını baz aldığımızda kümülatif olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 29,40 oranında bir zam geleceği kesinleşti. Memur ve memur emeklilerine de baktığımız zaman yüzde 15'lik toplu sözleşme oranı olduğu için daha yüksek bir zam geleceğini görüyoruz. Dolayısıyla yüzde 40,39'luk zam oranı şimdiden hem memurların hem de hem de memur emeklilerinin cebinde" ifadelerini kullandı.Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşmesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, "SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yıl sonu itibarıyla yüzde 37,75'lik zam söz konusu oldu. Memur ve memur emeklileri içinse bu oran 49,96 olarak gerçekleşecek" dedi."En düşük emekli aylığı 50 zam yapılması halinde en az 11 bin 250 lira olacak"Yıl sonunda belirlenecek olan açlık sınırının verilecek zamlarda önemli bir kıstas olduğunu ve tüm etkenlerin göz önünde bulundurulması halinde zam oranlarının daha da artacağını söyleyen Karakaş, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin, yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon hedefinin tutturulması halinde yüzde 37,75 yerine en az yüzde 50 zam alacağını söyleyebiliriz. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 olan rakamın da yüzde 50 seyyanen zam yapılması halinde en az 11 bin 250 lira olması gerekiyor" diye konuştu"Yüzde 65'lik zamla en düşük memur emeklisi aylığı 16 bin 295 olacak"Memur emeklisinin, şu anki en düşük aylığının 9 bin 876 lira olduğunu da kaydeden Karakaş, "Memurlara verilecek seyyanen zammın aynen memur emeklilerine de verileceği de söylenmişti. Bunu göz önünde bulundurduğumuz zaman hükümetin refah payıyla birlikte verilecek zammın yüzde 65 oranında olacağını söyleyebiliriz. Memurlardan daha yüksek bir refah payının memur emeklilerine verileceği tahmininden hareketle yüzde 65'lik bir zam söz konusu olabilir. Bu durumda en düşük memur emeklisi maaşı 16 bin 295 olması söz konusu olabilir" diye konuştu.Memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 17.55 + 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu. Yüzde 6'yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, dört aylık dönemde memur maaşları için yüzde 22.08 oranında enflasyon farkı doğdu.Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Önceki raporda yüzde 58 olan yıl sonu enflasyon tahmini, Orta Vadeli Program'a (OVP) paralel olarak yüzde 65'e çıkartıldı.Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankette ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67.22'den yüzde 68.01'e çıktı.Merkez Bankası'nın yıl sonu yüzde 65 enflasyon tahmininin gerçekleşebilmesi için kasım ve aralık aylarında aylık enflasyonun yüzde 3.15 düzeyinde kalması gerekiyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zammına ilişkin, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024'te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." açıklamalarında bulunmuştu.Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Memur maaşları ocak ayında belirlenirken öncelikle bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmede belirlenen zam oranı uygulanacak.Memur maaşlarına temmuz ayında 17.55 oranındaki yüzdelik zammın yanı sıra 8.077 TL seyyanen zam verildi. Enflasyon farkında 8.077 TL tutarındaki seyyanen zam dikkate alınmayacak. Yüzde 17.55'lik zammın ise sadece 6 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından oluşuyor. Temmuz – aralık döneminde yüzde 6'yı aşan enflasyon farkı ocak ayında maaşlara yansıtılacak.Merkez Bankası'nın son Enflasyon Raporu'nda enflasyonun 2023 yılsonunda orta noktası yüzde 58 olmak üzere yüzde 54 ile yüzde 62 aralığında olacağı tahmin edildi.Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı açıklamasında ise "enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yılsonunda Enflasyon Raporu'ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir" denildi.Buna göre, memurlar için yılsonu enflasyonu yüzde 58 olursa yüzde 24.44 oranında enflasyon farkı doğacak. Yılsonu enflasyonu yüzde 62 olursa enflasyon farkı yüzde 27.59'a çıkacak. Ocak ayında önce enflasyon farkı verilecek, ardından da Hakem Kurulu'nca belirlenen zam oranı uygulanacak.