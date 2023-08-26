Haber Tarihi: 26 Ağustos 2023 14:55 - Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023 14:55

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi 2023? 29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü? (2023 yılı resmi tatil takvimi)

30 Ağustos tatil mi 2023: Her yıl coşku içinde kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yaklaşmasıyla bir önceki gün olan 29 Ağustos'un tatil veya yarım gün olup olmadığına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, Salı gününe denk gelen 30 Ağustos 2023 Zafer Bayramı resmi tatil mi? İşte detaylar...

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi 2023? 29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü? (2023 yılı resmi tatil takvimi)
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30 Ağustos Zafer Bayramına az bir süre kala 29 Ağustos tarihinin yarım gün veya tatil olup olmadığı merak ediliyor. "Bu sene Salı gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?" sorusu yanıtını arıyor. İşte konuyla ilgili tüm bilgiler...
29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Bu sene Cumartesi gününe denk 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene tüm yurtta kutlamalara sahne olmaktadır.

30 Ağustos günü, Türkiye'de resmi tatildir.

Zafer Bayramı'nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir.

Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00'de başlar ve saat 24.00'te son bulur. Saat 12.00'de Başkentte yirmi bir pare top atışı yapılır.

2023 RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Yılbaşı Pazartesi, 1 Ocak 2023
Ramazan bayramı arifesi (öğleden sonra) Perşembe, 20 Nisan 2023
Ramazan bayramı 1.ci günü Cuma, 21 Nisan 2023
Ramazan bayramı 2.ci günü Cumartesi, 22 Nisan 2023
Ramazan bayramı 3.ci günü Pazar, 23 Nisan 2023
Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Pazar, 23 Nisan 2023
Emek ve dayanışma günü Pazartesi, 1 Mayıs 2023


Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı Cuma, 19 Mayıs 2023

Kurban bayramı arifesi (öğleden sonra) Salı, 27 Haziran 2023
Kurban bayramı 1.ci günü Çarşamba, 28 Haziran 2023
Kurban bayramı 2.ci günü Perşembe, 29 Haziran 2023
Kurban bayramı 3.ci günü Cumartesi, 30 Haziran 2023
Kurban bayramı 4.ci günü Pazar, 1 Temmuz 2023
Demokrasi bayramı Cumartesi, 15 Temmuz 2023
Zafer bayramı Çarşamba, 30 ağustos 2023
Cumhuriyet bayramın arifesi (öğleden sonra) Cumartesi, 28 Ekim 2023
Cumhuriyet bayramı Pazar, 29 Ekim 2023
Yılbaşı gecesi
Pazar, 31 Aralık 2023

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30 Ağustos
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