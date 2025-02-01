Haber Tarihi: 01 Şubat 2025 16:20 - Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025 16:20

3 Şubat Pazartesi Günü Okullar Tatil Mi? - 2025

Öğrenciler ve veliler, yeni eğitim-öğretim yılıyla ilgili planlamalar yaparken okul tatil günleri konusunda merak içerisindeler. "3 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi?" sorusu, özellikle bu tarihte herhangi bir resmi tatil veya özel durumun olup olmadığını araştıranlar için önemli bir bilgi kaynağıdır. İşte detaylar...

3 Şubat Pazartesi Günü Okullar Tatil Mi? - 2025
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15 tatil uzatıldı mı? Pazartesi günü okul var mı? sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimine göre yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma sona erdi. Hafta sonu tatilinin ardından okullarda 2. dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Peki, 3 Şubat Pazartesi okullar yarım gün mü? 15 tatil uzatıldı mı? Pazartesi günü okul var mı, neden yarım gün yok?

3 Şubat Pazartesi Günü Okullar Tatil Mi? - 2025

2025 yılı, eğitim-öğretim takviminde normal işleyişin devam ettiği bir yıl olarak planlanmaktadır. Yapılan takvim hesaplamalarına göre, 3 Şubat 2025 Pazartesi gününe denk gelmektedir. Pazartesi günleri, haftanın başlangıcı olarak değerlendirildiğinden, okulların normal ders programının uygulandığı günler arasında yer almaktadır.
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