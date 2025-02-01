15 tatil uzatıldı mı? Pazartesi günü okul var mı? sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimine göre yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma sona erdi. Hafta sonu tatilinin ardından okullarda 2. dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Peki, 3 Şubat Pazartesi okullar yarım gün mü? 15 tatil uzatıldı mı? Pazartesi günü okul var mı, neden yarım gün yok?



3 Şubat Pazartesi Günü Okullar Tatil Mi? - 2025



2025 yılı, eğitim-öğretim takviminde normal işleyişin devam ettiği bir yıl olarak planlanmaktadır. Yapılan takvim hesaplamalarına göre, 3 Şubat 2025 Pazartesi gününe denk gelmektedir. Pazartesi günleri, haftanın başlangıcı olarak değerlendirildiğinden, okulların normal ders programının uygulandığı günler arasında yer almaktadır.

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