29 Mayıs tatil mi? 29 Mayıs okullar tatil mi, resmi tatil mi? - Seçimden sonraki gün okullar tatil mi?

YÖK'ten üniversiteler tatil olup olmaması konusunda henüz bir açıklama gelmedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında, milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin merak ettiği soruları cevapladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık' açıklamasını yaptı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin ardından 29 Mayıs günü tüm yurtta okullar tatil edildi.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminin ardından 29 Mayıs Pazartesi okullar açık olacak mı, tatil edildi mi soruları hem öğrenciler hem de veliler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50'nin üzerinde oy almadığı için 2. tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. 14 Mayıs seçimleri sonrası 15 Mayıs Pazartesi günü tatil edilmişti. Peki, İkinci tur seçimleri sonrası okullar tatil mi?Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullara eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara verilecek.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer gündeme dair önemli konularda açıklamalarda bulundu. Özer, okullar ne zaman kapanacak sorusuyla ilgili olarak, "16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık" ifadelerine yer verdi. Buna göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran Cuma günü sona erecek.Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.