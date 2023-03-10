Haber Tarihi: 10 Mart 2023 12:21 - Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2023 12:21

27 Mart okullar tatil mi? 27 Mart'ta okullar açılacak mı?

27 Mart okullar tatil mi sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Deprem olan bölgede yaşayan öğrenciler ve vatandaşlar 10 ilde okullar ne zaman açılacak sorusu ile ilgili araştırmalar yapıyor. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olay sonucunda eğitime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesindeki bazı illerde okulların açılacağı tarihin değiştirildiğini duyurdu. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da okullar ne zaman açılacak sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu. Peki, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 27 Mart'ta okullar açılacak mı?

27 Mart okullar tatil mi? 27 Mart'ta okullar açılacak mı?
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Deprem nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmişti. Okullar deprem bölgesi hariç bugün açılmıştı. Depremin vurduğu illerde okulların açılış tarihiyle ilgili yeni karar alındı. 

27 MART OKULLAR TATİL Mİ? ADIYAMAN, MALATYA, KAHRAMANMARAŞ VE HATAY'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Son dakika haberine göre Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da okulların açılacağı tarih değişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre Hatay'da okullar 27 Mart 2023 tarihinde açılacak. Bakan Özer şöyle yaptığı açıklamada, "10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. İlk kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve ilçelerinde eğitime 1 Mart'ta başlıyoruz. 2'nci kategoride Gaziantep ve Osmaniye'de eğitime verilen arayı 13 Mart'a uzatıyoruz. 3'ünci kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da arayı 27 Mart'a kadar uzatıyoruz. Dolayısıyla 10 ilimizi güvenlik odaklı normalleşme sürecini bugün aldığımız kararlar başlatmış bulunuyoruz." İfadelerine yer verdi.
LGS VE YKS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE DESTEK KURSU

Bakan Özer yapığı açıklamada: "Tüm hastanelerde hastane sınıfları açacağız. 1 Mart tarihi ile LGS ve YKS ye girecek öğrenciler için destekleme kursları açacağız. MEB olarak 10 ilde tüm ders kitaplarını yeniden bastırdık. 1 Mart itibari ile ulaştıracağız. Depremzede öğrencilerimizin tüm kırtasiye ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Çadır ve konteyner kentlerde çadır sınıflar oluşturacağız. Eğitim yolu ile 10 ilimizi normalleştirmek için MEB olarak vatandaşımıza sağlamaya devam edeceğiz. 10 ilimizi valilerimiz, il milli eğitim müdürlerimiz, bakanlarımızla kapsamlı değerlendirmeye tabii tuttuk." dedi.
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