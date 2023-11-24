Haber Tarihi: 24 Kasım 2023 12:27 - Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 12:27

24 Kasım neden Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor?

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün ortaya çıkışını, dünyadaki diğer öğretmen günlerini ve bu yıl Türkiye'deki meslek örgütlerinin taleplerini inceledik. Peki, 24 Kasım neden Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor?

24 Kasım neden Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor?
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24 Kasım Öğretmenler Günü meslek dayanışmasını ve öğretmenliğin saygınlığını güçlendirmek amacıyla Türkiye'de 1981 yılında ilan edildi.
Kenan Evren liderliğindeki darbe yönetimi sırasında, 26 Şubat 1981'de Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği'nde, bu günün ilan edilmesinin amacı şöyle anlatılıyor:

"Öğretmenler arasında sevgi ve saygı bağlarım kuvvetlendirmek, Atatürk ilkelerine ve inkılâplarına bağlı, kaderde, kıvançta ve tasada ortak olup mesleğe ömür vererek emekli olmuş öğretmenlerin hizmetlerinin unutulmayacağı duygusunu vermek, ölümsüz Başöğretmen Büyük Atatürk'ü ve ebediyete göçmüş bulunan öğretmenleri anmak, mesleğe yeni giren genç öğretmenlerde mesleklerinin yüceliği bilincini uyandırmak, böylece meslek dayanışmasını ve öğretmenliğin saygınlığını güçlendirmektir."

24 KASIM NEDEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ OLARAK KUTLANIYOR?

24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olarak seçilme nedeni, 1928'de Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen sıfatını resmen aldığı günün yıldönümü olması.

Kararın 1981'de alınması ise bu yılın Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olmasından kaynaklanıyor.

Bu günün darbe yönetimi tarafından ilan edilmiş bir gün olması ise dönem dönem Eğitim Bir Sen'den, Eğitim Sen'e kadar çeşitli meslek örgütleri tarafından eleştirildi.

Fakat dünyada başka öğretmenler günleri de var.


Bunların en popüleri ise 5 Ekim.

Bu tarihin seçilme nedeni ise Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) öğretmenlerin statüsü hakkındaki tavsiyelerini 5 Ekim 1966'da yayımlamış olması.

BM, 1994'te 5 Ekim'i bu nedenle Öğretmenler Günü olarak ilan etti.

 
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