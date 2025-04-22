23 Nisan Mesai Var Mı? 23 Nisan Çift Mesai Mi? 2025

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü olması sebebiyle resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 2025 yılında 23 Nisan Çarşamba gününe denk gelmektedir. Bu özel günde kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör kuruluşu tatil yapmaktadır. Ancak bazı sektörlerde ve iş yerlerinde çalışanlar için 23 Nisan'da mesai söz konusu olabilmektedir. Peki, 23 Nisan'da mesai yapmak zorunlu mu ve çalışanlar bu güne özel bir ücretlendirme alacak mı? İşte 23 Nisan mesai durumu ve çift mesai uygulamasına dair merak edilenler...

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Bu nedenle, normal şartlarda çalışanların bu günde izinli olması gerekmektedir. Ancak, iş sözleşmelerinde veya toplu iş sözleşmelerinde farklı hükümler bulunabilir. Ayrıca, bazı işlerin niteliği gereği (örneğin, sağlık, güvenlik, ulaşım gibi) resmi tatillerde de çalışılması gerekebilir. İşveren, resmi tatillerde çalışanları çalıştırmaya zorlayamaz. Çalışanın onayı olmadan resmi tatilde mesai yaptırılamaz. Ancak, çalışan gönüllü olarak veya işin gerekliliği sebebiyle 23 Nisan'da çalışırsa, bu çalışmasının karşılığını alması gerekmektedir.

Evet, resmi tatil olan 23 Nisan'da çalışanlar mesai ücreti alırlar. Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde (UBGT) yapılan çalışmalar, normal çalışma ücretine ek olarak bir günlük daha ücret ödenmesini gerektirir. Yani, 23 Nisan'da çalışan bir işçi, o gün için çift yevmiye almaya hak kazanır. Örneğin, günlük brüt ücreti 500 TL olan bir çalışan, 23 Nisan'da çalışması durumunda o gün için toplam 1000 TL ücret alacaktır.

"Çift mesai" terimi genellikle resmi tatilde yapılan çalışmanın karşılığında iki günlük ücrete denk gelen bir ödemeyi ifade etmek için kullanılır. Yasal düzenlemelere göre, resmi tatilde yapılan her bir günlük çalışma için bir günlük normal ücretin yanı sıra, bir günlük de "tatil çalışması ücreti" ödenir. Bu durum, halk arasında "çift mesai" olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla, 23 Nisan'da çalışanlar, normal ücretlerine ek olarak bir günlük ücret daha alarak, çalıştıkları günün karşılığını çift yevmiye olarak almış olurlar.

İşveren, resmi tatilde yapılan çalışmanın ücretini ödemek yerine, çalışana aynı süre kadar serbest zaman (izin) kullandırabilir. Ancak bu durum, çalışanın onayı ile ve yasal çerçeveler dahilinde gerçekleştirilmelidir. Çalışanın kabulü olmadan, resmi tatildeki çalışmanın karşılığı olarak zorla izin kullandırılması yasal değildir.

23 Nisan resmi tatil olduğu için bankalar, kamu kurumları (valilikler, belediyeler, nüfus müdürlükleri vb.), PTT ve kargo şirketleri kapalı olacaktır. Ancak, hastanelerin acil servisleri ve nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecektir. AVM'ler ve özel sektördeki bazı iş yerleri ise kendi çalışma prensiplerine göre açık olabilirler. Çalışanların bu konudaki hakları, yukarıda belirtilen mesai ve ücretlendirme esaslarına göre belirlenir.