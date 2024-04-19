23 Nisan Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, tatil mi? 2024

Borsa İstanbul 23 Nisan'da açık mı ve çalışıyor mu sorusu, yatırımlarına yön veren pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Hisse senedi alım satım işlemlerini yapan ve yatırımları için Borsa İstanbul'u takip eden pek çok vatandaş, internet üzerinden Borsa İstanbul 23 Nisan'da açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 23 Nisan'da Borsa İstanbul açık mı ve çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında resmi kaynaklardan alınan bilgiler

Borsa İstanbul, yayımladığı resmi tatiller takvimine göre 23 Nisan çarşamba günü kapalı olacak. Borsa, 24 Nisan perşembe, günü işlem görmeye devam edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.



23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?



23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.



23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 23 Nisan Çarşamba günü noterler, bankalar, eczaneler, borsa, belediyeler, kaymakamlıklar ve diğer tüm kamu kurumları kapalı olacak.



Okullar ve üniversitelerde benzer şekilde eğitim faaliyetlerine ara verecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün olmayacak.



2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ



2024 yılında 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanacak. İşte, resmi tatillerin denk geldiği günler;



1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı



9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi



10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün



11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün



12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün



23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı



1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı



19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı



15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi



16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün



17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün



18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün



19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün



15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü



30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı



29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı



RESMİ TATİL GÜNLERİ NERELER KAPALI?



Resmi tatil günlerinde belediyeler, noter, bankalar, borsa, muhtarlıklar, eczaneler, sağlık ocakları kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri 7/24 hizmet verdiğinden açık olacak.

