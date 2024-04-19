23 Nisan Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, tatil mi? 2024

Borsa İstanbul 23 Nisan'da açık mı ve çalışıyor mu sorusu, yatırımlarına yön veren pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Hisse senedi alım satım işlemlerini yapan ve yatırımları için Borsa İstanbul'u takip eden pek çok vatandaş, internet üzerinden Borsa İstanbul 23 Nisan'da açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 23 Nisan'da Borsa İstanbul açık mı ve çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında resmi kaynaklardan alınan bilgiler
23 NİSAN'DA BORSA AÇIK MI?
Borsa İstanbul, yayımladığı resmi tatiller takvimine göre 23 Nisan çarşamba günü kapalı olacak. Borsa, 24 Nisan perşembe, günü işlem görmeye devam edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.
23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 23 Nisan Çarşamba günü noterler, bankalar, eczaneler, borsa, belediyeler, kaymakamlıklar ve diğer tüm kamu kurumları kapalı olacak.
Okullar ve üniversitelerde benzer şekilde eğitim faaliyetlerine ara verecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün olmayacak.
2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ
2024 yılında 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanacak. İşte, resmi tatillerin denk geldiği günler;
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
RESMİ TATİL GÜNLERİ NERELER KAPALI?
Resmi tatil günlerinde belediyeler, noter, bankalar, borsa, muhtarlıklar, eczaneler, sağlık ocakları kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri 7/24 hizmet verdiğinden açık olacak.
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