Haber Tarihi: 19 Nisan 2024 12:23 - Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024 12:23

23 Nisan Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, tatil mi? 2024

23 Nisan Borsa İstanbul açık mı sorusu, pek çok finans kanalının bu kuruluşa bağlı olması dolayısıyla araştırılan konular arasında yer alıyor. Borsa 23 Nisan'da açık mı kapalı mı sorusuna çok uzun zaman önce cevap veren Borsa İstanbul, tatil günleri hakkında bilgiler yayımladı. Peki, Borsa 23 Nisan'da çalışıyor mu? Kapalı mı olacak açık mı? İşte, 23 Nisan çarşamba günü Borsa İstanbul çalışıyor mu sorusunun cevabı ve bazı detaylar

23 Nisan Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, tatil mi? 2024
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Borsa İstanbul 23 Nisan'da açık mı ve çalışıyor mu sorusu, yatırımlarına yön veren pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Hisse senedi alım satım işlemlerini yapan ve yatırımları için Borsa İstanbul'u takip eden pek çok vatandaş, internet üzerinden Borsa İstanbul 23 Nisan'da açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 23 Nisan'da Borsa İstanbul açık mı ve çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında resmi kaynaklardan alınan bilgiler

23 NİSAN'DA BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, yayımladığı resmi tatiller takvimine göre 23 Nisan çarşamba günü kapalı olacak. Borsa, 24 Nisan perşembe, günü işlem görmeye devam edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 23 Nisan Çarşamba günü noterler, bankalar, eczaneler, borsa, belediyeler, kaymakamlıklar ve diğer tüm kamu kurumları kapalı olacak.

Okullar ve üniversitelerde benzer şekilde eğitim faaliyetlerine ara verecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün olmayacak.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2024 yılında 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanacak. İşte, resmi tatillerin denk geldiği günler;

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

RESMİ TATİL GÜNLERİ NERELER KAPALI?

Resmi tatil günlerinde belediyeler, noter, bankalar, borsa, muhtarlıklar, eczaneler, sağlık ocakları kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri 7/24 hizmet verdiğinden açık olacak.
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