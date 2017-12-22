22 Aralık öğle, akşam, ikinci yatsı namaz ezan saatleri kaçta?

Ramazan bayramının ardından Kurban Bayramı yaklaşıyor. Peki Kurban'da nerede kurban kesilebilir ve satın alma yerleri nereler? İşte Kurban bayramı hakkında tüm merak edilenler...Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2017 yılı kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.Yayımlanan tebliğe göre, şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edilecek. Kurban satış ve kesim yerlerine ulaşımın kolay sağlanması için yerel yönetimlerce tedbirler alınacak. Halk Eğitim Merkezlerinde "Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursları" düzenlenecek.Kurban kesim yerlerinde, "Kasaplık Belgesi" veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış "Kurs Bitirme Belgesi" ve "Hijyen Eğitimi Belgesi" olanlar görevlendirilecek.Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından 1 Eylül 2017'de başlayacak Kurban Bayramı öncesinde, 14 Ağustos 2017 mesai bitimine kadar il ve ilçelerdeki kurban satış ve kesim yerlerinin açık adresleri, Din Hizmetleri Yönetim Sistemine girilecek.İl ve ilçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerleri, 17 Ağustos 2017'den itibaren Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların web sayfalarında yayınlanacak."Kurban satış yerleri, bayramdan 15 gün önce hazır olacak"Kurban satış yerleri, bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan nakli başlatılmayacak.Koyun, keçi, sığır, manda ve deve dışındaki kurban olması dinen sakıncalı olan hayvanlar, kurban satış yerlerine getirilemeyecek. Kurbanlık hayvanın kurban olabilmesi için devenin 5, sığır ve mandanın 2, koyun ve keçinin 1 yaşını doldurması gerekiyor. Kurban satış yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış, kurban vasfı taşımayan hayvanlar kurban satış yerine alınmayacak.Kurban satış yeri yetkilileri tarafından hayvan sahibi ya da çadır sahibinden "Kurban Satış Yeri Taahhütnamesi" alınacak. Yapılan denetimlerde kurban olmaya uygun olmayan hayvanlar olduğu tespit edilirse ilgili hayvanlar (X) işaretiyle işaretlenecek. Kurban satış yerinin muhtelif yerlerine (X) işareti olan hayvanların kurban olmaya uygun olmadığına dair bilgilendirme afişleri asılacak.Tebliğin birinci ekinde yer alan "Kurbanlık Hayvan Satın Alırken Dikkat Edilecek Hususlar", ikinci ekinde yer alan "Kurban Olarak Kesilen Sığır Cinsi Hayvanların Kulak Küpe ve Pasaportları" duyuruları camilerin ilan panoları ile kurban satış ve kesim yerlerine asılarak, vatandaşlar bilgilendirilecek.Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan "https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/" web sayfası ile "HaySag" isimli mobil uygulamadan küpe numarası girilerek hayvan bilgileri sorgulanabilecek.Hayvanların şehir merkezlerine girişlerine ve satış yerlerinin dışında diğer yerlerde satışına müsaade edilmeyecek. Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde, bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 203 lira para cezası uygulanacak.Kurban kesim yerlerinde, gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere ise 50 bin 975 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde ise bin 267 lira cezai işlem uygulanacak.Dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak, korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak kurban kesimini gerçekleştirmeyenlere, hayvan başına bin 97 lira idari para cezası uygulanacak."Dini amaçla kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bir anda kesimi, kesim yerleri, ehliyetli kesim yapacak kişiler ve ilgili diğer hususlar Bakanlık, kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." hükmüne aykırı hareket edenlere hayvan başına 2 bin 752 lira idari para cezası verilecek.Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektirenlere ise 546 lira idari para cezası uygulanacak.Anadolu'da hayvanlarda görülen şap hastalığının, Trakya'ya geçişini önlemek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca, Kurban Bayramı münasebetiyle İstanbul'un Avrupa yakası dahil olmak üzere Trakya'ya kurbanlık hayvan sevki; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yayımlanan çeşitli tarihlerde yayımlanan Trakya'ya Yapılacak Canlı Hayvan Sevkleri Genelgelerinde belirlenen kriterler çerçevesinde yapılacak. Avrupa yakası dahil İstanbul'a 17/8/2017 tarihinden itibaren kurbanlık hayvan sevki yapılabilecek.Hayvanların pazarlarda ve özellikle satılmayanların geri dönüşlerinde herhangi bir risk taşımaması için, sevk öncesi Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporları, kurban satış yerlerine girişlerde mutlaka kontrol edilecek. Sevk öncesinde hayvanların klinik muayenesinde şap hastalığı varlığı ya da şüphesi bulunmaması, sevk oldukları ve sevk edilecekleri yerin şap hastalığı şüphesi ya da mihrakı nedeniyle oluşturulmuş koruma ve gözetim bölgesi olmaması durumunda, hayvanların sevkine müsaade edilecek.Trakya'daki iller ile İstanbul ili Avrupa yakasına, uygun şartları taşıyan kurbanlık hayvanların sevklerine 17/8/2017 tarihinden itibaren başlanacak, bu tarihten önce kesinlikle sevk işlemi yapılmayacak. İstanbul ili Anadolu yakasına kurbanlık hayvan sevkleri de yine aynı tarihte başlayacak.