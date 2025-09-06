2026 Dünya Kupası Elemeleri gecenin sonuçları

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında 10 maç yapıldı.
Elemelerde, B, C, D, I ve L gruplarında toplam 10 maç oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu
İsviçre-Kosova: 4-0
Slovenya-İsveç: 2-2
C Grubu
Danimarka-İskoçya: 0-0
Yunanistan-Belarus: 5-1
D Grubu
İzlanda-Azerbaycan: 5-0
Ukrayna-Fransa: 0-2
I Grubu
İtalya-Estonya: 5-0
Moldova-İsrail: 0-4
L Grubu:
Faroe Adaları-Hırvatistan: 0-1
Karadağ-Çekya: 0-2
Elemelerde, B, C, D, I ve L gruplarında toplam 10 maç oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu
İsviçre-Kosova: 4-0
Slovenya-İsveç: 2-2
C Grubu
Danimarka-İskoçya: 0-0
Yunanistan-Belarus: 5-1
D Grubu
İzlanda-Azerbaycan: 5-0
Ukrayna-Fransa: 0-2
I Grubu
İtalya-Estonya: 5-0
Moldova-İsrail: 0-4
L Grubu:
Faroe Adaları-Hırvatistan: 0-1
Karadağ-Çekya: 0-2