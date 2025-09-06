05 Eylül
2026 Dünya Kupası Elemeleri gecenin sonuçları

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında 10 maç yapıldı. İşte gecenin sonuçları

calendar 06 Eylül 2025 00:47
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
2026 Dünya Kupası Elemeleri gecenin sonuçları
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında 10 maç yapıldı.

Elemelerde, B, C, D, I ve L gruplarında toplam 10 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu

İsviçre-Kosova: 4-0

Slovenya-İsveç: 2-2

C Grubu

Danimarka-İskoçya: 0-0

Yunanistan-Belarus: 5-1

D Grubu

İzlanda-Azerbaycan: 5-0

Ukrayna-Fransa: 0-2

I Grubu

İtalya-Estonya: 5-0

Moldova-İsrail: 0-4

L Grubu:

Faroe Adaları-Hırvatistan: 0-1

Karadağ-Çekya: 0-2

