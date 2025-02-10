2025 Ramazan İmsakiyesi: Sahur, İftar, Ramazan Takvimi

Ramazan ayı 2025 için geri sayım. Üç aylar içerisinde yer alan ve Receb ve Şaban ayından sonra gelen Ramazan ayı Müslümanlar ve İslam alemi için en mübarek ve önemli aylardan biridir. Ramazan ayında oruç ibadeti yerine getirilir. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor?



2025 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2025 yılında Ramazan ayı 28 Şubat 2025 Cuma günü başlayacak ve 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek. Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte 30 Mart 2025 Pazar günü Ramazan Bayramı'nın birinci günü kutlanacak.



2025 Ramazan İmsakiyesi ve Oruç Saatleri



Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da Ramazan imsakiyesi, illere göre farklılık gösterecektir. Türkiye'nin doğusunda sahur ve iftar saatleri daha erken olurken, batısında ise daha geç saatlerde gerçekleşmektedir.



İşte bazı büyük şehirler için 2025 Ramazan imsakiyesi örnekleri:



İstanbul 2025 Ramazan İmsakiyesi



İlk Sahur (İmsak): 06:05

İlk İftar: 18:15

Son Sahur (İmsak - 29 Mart): 05:30

Son İftar: 19:10



Ankara 2025 Ramazan İmsakiyesi



İlk Sahur (İmsak): 05:55

İlk İftar: 18:00

Son Sahur (İmsak - 29 Mart): 05:20

Son İftar: 18:55



İzmir 2025 Ramazan İmsakiyesi



İlk Sahur (İmsak): 06:15

İlk İftar: 18:25

Son Sahur (İmsak - 29 Mart): 05:45

Son İftar: 19:15



(Detaylı imsakiyeye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.)



Ramazan Ayında Sahur ve İftarın Önemi



Sahur, oruç tutacak olan Müslümanların gün boyu tok ve enerjik kalmaları için büyük önem taşır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) de sahura kalkmayı teşvik etmiş ve "Sahurda bereket vardır." buyurmuştur. Sahurda hafif ama tok tutan yiyecekler tüketmek, gün boyunca enerjinizi korumanıza yardımcı olacaktır.



İftar vakti, orucun açıldığı ve Müslümanların dua ile Allah'a şükrettiği en özel anlardan biridir. İftarda mideyi yormamak ve hafif yiyeceklerle orucu açmak sağlık açısından önerilir. Hurma, su ve çorba gibi besinlerle mideyi hazırladıktan sonra ana yemeklere geçmek, sindirim açısından daha sağlıklı olacaktır.



2025 Ramazan Bayramı Ne Zaman?



Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecektir. Bayram boyunca Müslümanlar oruç ibadetlerini tamamlamanın sevincini yaşarken, aile büyükleri ziyaret edilecek ve geleneksel bayram kutlamaları yapılacaktır.



Ramazan Ayında Yapılacak İbadetler



Ramazan ayı sadece oruç tutmakla sınırlı değildir. Bu mübarek ayda şu ibadetler de büyük önem taşımaktadır:



Teravih Namazı: Ramazan ayında kılınan nafile namazlardan biridir ve özellikle camilerde cemaatle kılınması tavsiye edilir.



Kur'an-ı Kerim Okuma: Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olduğu için bol bol Kur'an okumak tavsiye edilir.



Dua ve Tövbe: Ramazan, Allah'a yakınlaşmak ve günahlardan arınmak için en uygun zamandır.



Fitre ve Zekât Verme: Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, sevap kazanmanın en güzel yollarından biridir.



Ramazan'da Sağlıklı Beslenme Önerileri



Ramazan ayında uzun saatler süren açlık nedeniyle sağlıklı beslenmek oldukça önemlidir. İşte sahur ve iftar için bazı beslenme önerileri:



Sahurda protein ağırlıklı besinler tüketin (yumurta, peynir, yoğurt gibi).



İftarda aşırı yağlı ve ağır yemeklerden kaçının.



Bol su tüketerek gün boyunca oluşabilecek susuzluğu dengeleyin.



Tatlı olarak şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar veya meyve tercih edin.



Sonuç



2025 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar saatlerini takip ederek orucunuzu en sağlıklı şekilde tutabilirsiniz. Ramazan ayı, hem manevi hem de fiziksel olarak arınma zamanı olduğu için bu ayı en verimli şekilde değerlendirmek önemlidir. Sahurda doğru besinleri tüketmek, iftarda ölçülü yemek ve ibadetleri aksatmamak, Ramazan ayını en güzel şekilde geçirmenizi sağlayacaktır.



Tüm İslam âleminin 2025 Ramazan ayı mübarek olsun!

Haber ile daha fazlasına ulaşın: