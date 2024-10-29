2024 Ballon d'Or Kim Kazandı? Vinicius Junior mu, Rodri mi?

1956 yılından beri France Football dergisi tarafından verilen Ballon d'Or (Altın Top), dünya futbolunun en prestijli bireysel ödüllerinden biridir. İlk yıllarda yalnızca Avrupalı futbolcuların aday gösterildiği ödül, 1995 yılında tüm dünya oyuncularına açıldı. 2007 yılından itibaren dünya çapında bir ödül haline gelen Ballon d'Or, artık hem kadın hem de erkek futbolcular için veriliyor.

Ödül, futbol gazetecileri, teknik direktörler ve bazı milli takım kaptanlarının oylarıyla belirleniyor. Oylama, oyuncunun yıl içindeki performansı, kazandığı başarılar, takımına yaptığı katkı ve bireysel yetenekleri gibi kriterlere dayanıyor.

Ballon d'Or, 2010-2015 yılları arasında FIFA ile ortak olarak "FIFA Ballon d'Or" adı altında verildi. Ancak 2016 yılından itibaren France Football ödülü bağımsız olarak yeniden dağıtmaya başladı.

Ballon d'Or Ödül Töreni 2024 yılı sahibi belli oldu! Futbolun en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or, Fransız futbol dergisi France Football tarafından 1956 yılından beri düzenlenen ödül töreniyle yılın en iyi futbolcusuna verilir. Ballon d'Or adayları listesi de sporseverler tarafından dikkatle takip ediliyor. Ödülün kazananı, futbol gazetecileri, antrenörler ve bazı durumlarda milli takım kaptanları tarafından yapılan oylamalar sonucunda belirlenir. Peki, Ballon d'Or Ödül Töreni 2024 ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta verilecek? Ballon d'Or 2024 kim kazandı?Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Manchester City'de forma giyen İspanyol oyuncu Rodri kazandı.UEFA ile Fransız futbol dergisi France Football'un düzenlediği 2024 Altın Top ödülü, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu.İspanya Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kazanan ve Manchester City ile İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Rodri, Altın Top ödülünün sahibi oldu.Oylamada Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior ikinci, İngiliz oyuncusu Jude Bellingham de üçüncü sırayı aldı.En iyi kadın futbolcu ödülüne ise üst üste ikinci kez İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldızı Aitana Bonmati layık görüldü.France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödüle bu yıl aday gösterilen 30 isim arasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da bulundu. Hakan Çalhanoğlu, yılın futbolcusu oylamasında 20. sırada yer aldı.Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nda ikinci sırada yer aldı.Barcelona'nın İspanyol forveti Lamine Yamal, kupanın kazananı oldu.Yılın forvetine verilen Gerd Müller Kupası'nı geçen yıl PSG'de forma giyen Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe ile Bayern Münih'de oynayan İngiliz oyuncu Harry Kane paylaştı.Yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin ödülünü, Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez kazandı.Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, erkeklerde yılık teknik direktörü ödülüne layık görüldü.ABD Milli Takımı'nı çalıştıran İngiliz Emma Hayes de kadınlarda yılın teknik direktörü ödülünü aldı.Yılın kulübü ödülü erkeklerde Real Madrid, kadınlarda ise Barcelona'ya gitti.Socrates ödülü ise İspanyol kadın futbolcu Jennifer Hermoso'ya verildi.İspanya'nın Real Madrid Kulübü, France Football dergisinin organizasyonunda verilen ve Avrupa futbolunun en prestijli ödülleri olarak bilinen Altın Top (Ballon d'Or) ödül törenini boykot etti.İspanyol basınının Real Madrid Kulübü kaynaklarına dayanarak verdiği haberlerde, Paris'te düzenlenen 2024 yılı ödül töreninde Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'a "en iyi futbolcu" ödülü verilmeyeceğini öğrenen Real Madrid'in törene katılmadığı bildirildi.İspanya devlet televizyonu RTVE verdiği haberde, "Real Madrid kaynaklarına göre kulüp, en iyi kulüp ve teknik direktör ödüllerini alacağına inanıyor ancak Vinicius veya Carvajal'ın ödül almamasından dolayı oyuncularına olan saygısından vazgeçmeyecek. Galada Real Madrid'den futbolcular, yöneticiler ve aile üyelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişi hazır bulunacaktı. Ama hiçbiri Paris'e gitmedi." ifadelerini kullandı.As gazetesi de Real Madrid Kulübü yönetiminin "Ödülün kriterleri Vinicius'u kazanan ilan etmiyorsa, aynı kriterler Carvajal'ı kazanan ilan etmelidir. Böyle olmadığına göre Altın Top'un ve UEFA'nın Real Madrid'e saygı duymadığı aşikar. Ve Real Madrid saygı duyulmayan bir yere gitmez." şeklinde düşündüğünü ve törende olmayacağını yazdı.Real Madrid Kulübü konuya ilişkin şu ana kadar hiçbir açıklama yapmazken, resmi internet sitesinden "Real Madrid sosyal medya ağlarında 600 milyon takipçiye ulaştı." ifadelerini paylaştı.