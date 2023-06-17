2023 YKS Ek tercih sonuçları tarihi, ne zaman YKS Ek tercih sonuçları açıklanacak?

YKS sonuçları sorgulama ekranı üzerinden açıklanacak. Milyonlarca adayın heyecanla beklediği YKS sonuçları 2023 ile üniversite sınavı sonrası öğrencilerin tercih maratonu başlayacak. Üniversiteye giriş kapsamında organize edilen 2023 YKS sınavının sonuçları ÖSYM sınav sonuçları ekranında Ağustos ayında ilan edilecek. 3 oturum halinde tamamlanan YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların tercih maratonu başlayacak. Sınavın ardından geçen süre sonrası beklentilerini arttıran adayların gözü ÖSYM'den yapılacak olan "YKS sonuçları açıklandı" duyurusuna çevrildi. TYT-AYT oturumlarını ayrı ayrı değerlendirecek olan ÖSYM sınav sonuçlarını AİS ekranı üzerinden erişime açacak. Peki, YKS sonuçları sonrasında tercihler ne zaman başlayacak? İşte, YKS 2021 sınav sonuç tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü ilan edilecek. ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alacak YKS
sonuçlarının, 20 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler. 2023 TYT - AYT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS soru ve cevap anahtarı kitapçıkları, sınav sonrası adayların erişimine açılacak. 17-18 Haziran 2023 tarihli Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları ÖSYM.gov.tr'den yayımlanacak. YKS soru ve cevap anahtarı kitapçıkları genelde sınavdan bir gün sonra ya da oturumların sona erdiği gün akşam saatlerinde yayınlanıyor. Ancak henüz ÖSYM'den konu hakkında bir açıklama gelmedi. YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler. DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE İLLERİNDEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE YÜZDE 25 EK KONTENJAN
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen öğrencilere yönelik bu yıl YKS yerleştirmelerinde yeni uygulama yapacak.
Bu kapsamda, depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara, kendi şehirlerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek kontenjan ayrıldı.
Buna göre, OHAL kapsamındaki kentler ile Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 Şubat 2023 itibarıyla ikamet eden adaylar için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave kontenjan verilecek.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2023 YKS sonuç tarihi - 5
Bu üniversiteler, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Adıyaman, Çukurova, Dicle, Fırat, Gaziantep, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Harran, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, Kilis 7 Aralık, Malatya Turgut Özal ve Osmaniye Korkut Ata üniversiteleri olarak sıralanıyor.
Öte yandan, vakıf üniversitelerindeki her bir programa 2547 sayılı Kanun'da öngörülen yüzde 15 burslu öğrenci okutulması yükümlülüğü kapsam dışında olmak üzere ve çift diploma programları hariç depremzede YKS adayları için 1'er kontenjan ayrılacak.
Merkezi yerleştirmede ayrılan bu kontenjana kayıt olunması durumunda, kayıt yapılan kontenjan kadar ek yerleştirme sırasında söz konusu programa üniversitenin tercihi de alınarak indirimli veya ücretli kontenjan eklenecek.