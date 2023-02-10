2023 YKS 2. dönem konuları,12 Sınıf konuları! YKS hangi konular çıkmayacak?

MATEMATİK HABERLERİ: YKS 2023 KONULARI || Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek YKS başvuru tarihi duyurulmadı ancak daha önce yayınladığı takvimde YKS başvuru tarihi 9 Şubat-6 Mart 2023 tarihleri arasında olarak duyurulmuştu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından YKS başvuruları için erteleme kararı alınması bekleniyor. Peki, 12. Sınıflar için sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil bölümü müfredatı nedir? YKS 2023 başvuru tarihi açıklandı mı? Gözler takvimde... YKS ERTELENECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı, depremden etkilenen illerde eğitim alan öğrenciler için nakil hakkı tanıdı. Yapılan açıklamada "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız.
Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.
YKS sınav tarihlerine ve ertelenmesine ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl üniversitesi sınavı oturumları AYT-TYT ve YDT 17-18 Haziran'da düzenlendi.
Depremden etkilenen illerde evlerin aynı sıra çok sayıda okulda yıkıldı. ÖSYM'nin sınav takvimi hazırlıklarını depremi dikkate alarak yapması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir. YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ÖSYM'nin daha önce yayınladığı takvimde YKS başvuruların 9 Şubat-6 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştu.
YKS başvurularının bu yıl Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ertelenmesi ve önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor. TYT, AYT NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 18 Haziran'da uygulanacağı açıklanmıştı.
Seçim tarihinin değiştirilmesi sonrasında YKS'nin daha önce açıklanan tarihlerde yapılması bekleniyor. ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ GERİ ÇEKTİ
2023 seçimlerinin gerçekleştirilmesi beklenen 18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) yapılacağını açıklayan ÖSYM, sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden geri çekti.YKS 2023 KONULARI
AYT Sınavına girecek öğrencilere veya mezuna kalan kişilere,
- Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1,
- Sosyal Bilimler-2,
- Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir.
AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır.
SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplaya bileceklerdir.
İkinci Oturumda yapılacak Alan Yeterlilik Testleri (AYT)'nde;
- 40 soru Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi (Türk Dili ve Edebiyatı=24 soru,Tarih-1=10 soru,Coğrafya-1*=6 soru),
- 40 Soru Sosyal Bilimler-2 Testi (Tarih-2=11 soru,Coğrafya-2=11 soru,
- Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık)=12 soru,
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları)=6 soru),
- 40 soru Matematik Testi ve 40 soru Fen Bilimleri Testi; (Fizik=14 soru,Kimya=13 soru,
- Biyoloji=13 soru)
olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır. Alan Yeterlilik Testleri (AYT)'nin süresi 180 dakikadır.
2023 YKS ( TYT - AYT ) Konuları ve Soru Dağılımı Linkleri
2023 TYT Türkçe Sınav Konuları
2023 TYT Sınavı Konularında Türkçe alanında toplam 40 tane soru çıkmaktadır.
- Sözcükte Anlam
- Söz Yorumu
- Deyim ve Atasözü
- Cümlede Anlam
- Paragraf
- Paragrafta Anlatım Teknikleri
- Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları
- Paragrafta Yapı
- Paragrafta Konu-Ana Düşünce
- Paragrafta Yardımcı Düşünce
- Ses Bilgisi
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
- Sözcükte Yapı/Ekler
- Sözcük Türleri
- İsimler
- Zamirler
- Sıfatlar
- Zarflar
- Edat – Bağlaç – Ünlem
- Fiiller
- Fiilde Anlam (Kip-Kişi-Yapı)
- Ek Fiil
- Fiilimsi
- Fiilde Çatı
- Sözcük Grupları
- Cümlenin Ögeleri
- Cümle Türleri
- Anlatım Bozukluğu
TYT Türkçe Soru Dağılımı 2010 - 2022
|Konular
|2022
|2021
|2020
|2019
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|2012
|2011
|2010
|Toplam Soru Sayısı
|40
|40
|40
|40
|40
|40
|40
|40
|40
|40
|40
|40
|40
|Ses Bilgisi
|-
|1
|0
|1
|3
|3
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|Dil Bilgisi
|3
|2
|3
|8
|1
|1
|3
|2
|5
|5
|6
|5
|5
|Noktalama İşaretleri
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|Yazım Kuralları
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|2
|0
|2
|2
|Anlatım Bozukluğu
|-
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|Paragraf
|26
|25
|26
|22
|22
|22
|22
|26
|23
|20
|23
|20
|20
|Cümlede Anlam
|3
|3
|6
|3
|7
|7
|7
|6
|6
|7
|7
|6
|7
|Sözcükte Anlam
|4
|5
|1
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|2
|3
|3
2023 TYT Matematik Sınav Konuları
2023 TYT Sınavı Konularında Matematik alanında toplam 28 adet soru çıkacaktır.
- Temel Kavramlar
- Sayı Basamakları
- Bölme ve Bölünebilme
- EBOB – EKOK
- Rasyonel Sayılar
- Basit Eşitsizlikler
- Mutlak Değer
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma
- Oran Orantı
- Denklem Çözme
- Problemler
- Sayı Problemleri
- Kesir Problemleri
- Yaş Problemleri
- Hareket Hız Problemleri
- İşçi Emek Problemleri
- Yüzde Problemleri
- Kar Zarar Problemleri
- Karışım Problemleri
- Grafik Problemleri
- Rutin Olmayan Problemleri
- Kümeler – Kartezyen Çarpım
- Mantık
- Fonskiyonlar
- Polinomlar
- 2.Dereceden Denklemler
- Permütasyon ve Kombinasyon
- Olasılık
- Veri – İstatistik
TYT Matematik Konuları Soru Dağılımı 2011 - 2022
|SORU DAĞILIMI
|2022
|2021
|2020
|2019
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|2012
|2011
|SORU SAYISI
|30
|30
|30
|30
|29
|32
|33
|32
|32
|32
|32
|33
|Temel Kavramlar
|3
|3
|1
|4
|4
|4
|3
|–
|4
|2
|–
|–
|Sayı Basamakları
|1
|2
|1
|2
|1
|2
|2
|1
|–
|2
|2
|1
|Bölünebilme Kuralları
|1
|1
|1
|1
|–
|–
|–
|1
|2
|–
|–
|1
|OBEB-OKEK
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|2
|1
|2
|5
|–
|Rasyonel Sayılar
|2
|–
|3
|1
|–
|1
|1
|1
|2
|1
|2
|4
|Basit Eşitsizlikler
|1
|1
|1
|–
|1
|1
|1
|2
|–
|1
|1
|–
|Mutlak Değer
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Üslü Sayılar
|1
|1
|1
|1
|–
|2
|2
|2
|2
|1
|3
|3
|Köklü Sayılar
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|3
|1
|0
|–
|2
|1
|Çarpanlara Ayırma
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|1
|–
|2
|1
|–
|3
|Oran-Orantı
|1
|1
|1
|–
|–
|
|2
|–
|2
|2
|3
|3
|Denklem Çözme
|–
|2
|–
|1
|2
|1
|–
|2
|2
|3
|4
|–
|Problemler
|13
|11
|13
|12
|11
|11
|13
|10
|8
|10
|5
|10
|Kümeler – Kartezyen Çarpım
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|1
|–
|1
|–
|Mantık
|1
|1
|–
|–
|–
|1
|
|1
|1
|1
|–
|1
|Fonksiyonlar
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|1
|2
|Polinomlar
|–
|1
|–
|–
|1
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|Permütasyon-Kombinasyon
|–
|–
|2
|1
|1
|1
|*
|1
|1
|1
|–
|–
|Olasılık
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Veri – İstatistik
|1
|1
|–
|1
|–
|–
|1
|1
|–
|1
|1
|2
2023 TYT Geometri Konuları
2023 TYT Sınavı Konularında Geometri alanında toplam 12 tane soru çıkmaktadır.
- Temel Kavramlar
- Doğruda Açılar
- Üçgende Açılar
- Özel Üçgenler
- Dik Üçgen
- İkizkenar Üçgen
- Eşkenar Üçgen
- Açıortay
- Kenarortay
- Eşlik ve Benzerlik
- Üçgende Alan
- Üçgende Benzerlik
- Açı Kenar Bağıntıları
- Çokgenler
- Özel Dörtgenler
- Dörtgenler
- Deltoid
- Paralelkenar
- Eşkenar Dörtgen
- Dikdörtgen
- Kare
- Yamuk
- Çember ve Daire
- Çemberde Açı
- Çemberde Uzun
- Dairede Çevre ve Alan
- Analitik Geometri
- Noktanın Analitiği
- Doğrunun Analitiği
- Dönüşüm Geometrisi
- Analitik Geometri
- Katı Cisimler
- Prizmalar
- Küp
- Silindir
- Piramit
- Koni
- Küre
- Çemberin Analitiği
TYT Geometri Soru Dağılımı 2011 - 2022
|SORU DAĞILIMI
|2022
|2021
|2020
|2019
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|2012
|2011
|Açılar ve Üçgenler
|4
|4
|2
|2
|3
|2
|1
|1
|1
|–
|1
|2
|Çokgenler
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|–
|1
|1
|1
|1
|–
|Yamuk
|–
|–
|2
|–
|1
|1
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|Eşkenar Dörtgen
|1
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|1
|Deltoid
|–
|1
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|Kare
|–
|–
|1
|1
|1
|1
|–
|1
|1
|–
|–
|–
|Dikdörtgen
|1
|1
|2
|1
|1
|–
|1
|–
|–
|1
|–
|–
|Çember ve Daire
|–
|–
|–
|2
|1
|2
|1
|1
|2
|1
|2
|2
|Analitik Geometri
|1
|1
|–
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|2
|2
|Katı Cisimler
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|–
|Toplam Soru
|10
|10
|10
|10
|11
|11
|6
|8
|8
|8
|8
|7
2023 TYT Fizik Konuları
2023 TYT Sınavı Konularında Fizik alanında toplam 7 tane soru çıkmaktadır.
- Fizik Bilimine Giriş
- Madde ve Özellikleri
- Sıvıların Kaldırma Kuvveti
- Basınç
- Isı, Sıcaklık ve Genleşme
- Hareket ve Kuvvet
- Dinamik
- İş, Güç ve Enerji
- Elektrik
- Manyetizma
- Dalgalar
- Optik
TYT Fizik Soru Dağılımı 2010 - 2022
|Konular
|2022
|2021
|2020
|2019
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|2012
|2011
|2010
|Toplam Soru Sayısı
|7
|7
|7
|7
|7
|14
|14
|14
|14
|14
|14
|14
|14
|Fizik Bilimine Giriş
|-
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|Madde Ve Özellikleri
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|1
|1
|1
|0
|1
|2
|2
|Sıvıların Kaldırma Kuvveti
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|Basınç
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|Isı, Sıcaklık ve Genleşme
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|2
|1
|2
|2
|Hareket
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|1
|1
|Dinamik
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|İş, Güç ve Enerji
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|1
|2
|1
|2
|0
|1
|Elektrostatik
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|Elektrik Akımı
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|1
|1
|3
|3
|1
|1
|Elektriksel Enerji ve Güç
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Optik
|1
|1
|1
|2
|2
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|Manyetizma
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|Dalgalar
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|0
2023 TYT Kimya Konuları
2023 TYT Sınavı Konularında Kimya alanında toplam 6 tane soru çıkmaktadır.
- Kimya Bilimi
- Atom ve Periyodik Sistem
- Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
- Maddenin Halleri
- Doğa ve Kimya
- Kimyanın Temel Kanunları
- Kimyasal Hesaplamalar
- Karışımlar
- Asit, Baz ve Tuz
- Kimya Her Yerde
TYT KİMYA KONULARA GÖRE SORU DAĞILIMI 2011 - 2022
|SORU DAĞILIMI
|2022
|2021
|2020
|2019
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|2012
|2011
|SORU SAYISI
|7
|7
|7
|7
|7
|13
|13
|13
|13
|13
|13
|13
|Kimya Bilimi
|1
|1
|1
|–
|2
|3
|3
|3
|4
|4
|2
|1
|Atomun Yapısı
|–
|–
|1
|1
|–
|2
|–
|–
|2
|1
|1
|2
|Periyodik Tablo
|1
|1
|–
|1
|1
|1
|2
|1
|–
|1
|–
|4
|Maddenin Halleri
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|3
|Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|3
|5
|1
|3
|2
|–
|Kimyasal Hesaplamalar
|–
|1
|1
|–
|–
|–
|1
|–
|2
|–
|2
|2
|Kimyanın Temel Kanunları
|1
|–
|–
|–
|1
|1
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|Asit, Baz ve Tuz
|1
|1
|1
|1
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|Karışımlar
|1
|1
|1
|1
|–
|1
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|Kimya Her Yerde
|–
|–
|–
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|–
2023 TYT Biyoloji Konuları
2023 TYT Sınavı Konularında Biyoloji alanında toplam 6 tane soru çıkmaktadır.
- Canlıların Ortak Özellikleri
- Canlıların Temel Bileşenleri
- Hücre ve Organelleri
- Hücre Zarından Madde Geçişi
- Canlıların Sınıflandırılması
- Mitoz ve Eşeysiz Üreme
- Mayoz ve Eşeyli Üreme
- Kalıtım
- Ekosistem Ekolojisi
- Güncel Çevre Sorunları
Geçmiş Yıllar TYT Biyoloji Soru Dağılımı - 2011 - 2022
|SORU DAĞILIMI
|2022
|2021
|2020
|2019
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|2012
|2011
|SORU SAYISI
|6
|6
|6
|6
|6
|13
|13
|13
|13
|13
|13
|13
|Canlıların Ortak Özellikleri
|1
|–
|–
|1
|–
|–
|1
|–
|1
|–
|–
|–
|Canlıların Temel Bileşenleri
|–
|1
|1
|1
|1
|3
|3
|1
|2
|1
|1
|1
|Hücre ve Organelleri
|1
|1
|1
|–
|–
|2
|1
|2
|–
|2
|1
|2
|Madde Geçişleri
|–
|–
|–
|–
|1
|2
|1
|1
|1
|–
|1
|1
|Canlıların Sınıflandırılması
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|–
|1
|–
|Hücre Bölünmeleri ve Üreme
|1
|1
|1
|1
|1
|–
|1
|1
|1
|1
|–
|1
|Kalıtım
|1
|1
|1
|1
|–
|2
|2
|1
|2
|1
|2
|2
|Ekosistem Ekoloji
|1
|1
|1
|1
|1
|–
|1
|2
|2
|2
|1
|1
|Bitkiler Biyolojisi
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|3
2023 TYT Tarih Konuları
2023 TYT Sınavı Konularında Tarih alanında toplam 5 tane soru çıkmaktadır.
- Tarih ve Zaman
- İnsanlığın İlk Dönemleri
- Orta Çağ'da Dünya
- İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
- İslam Medeniyetinin Doğuşu
- Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
- Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
- Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
- Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
- Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
- Dünya Gücü Osmanlı
- Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
- Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
- Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
- Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
- Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
- Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
- Sermaye ve Emek
- XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
- XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
- Milli Mücadele
- Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
TYT Tarih Soru Dağılımı Tablosu 2011 - 2022
|SORU DAĞILIMI
|2022
|2021
|2020
|2019
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|2012
|2011
|SORU SAYISI
|5
|5
|5
|5
|5
|15
|15
|15
|15
|15
|17
|17
|Tarih ve Zaman
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|İslam Medeniyetinin Doğuşu
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|–
|Beylikten Devlete Osmanlı
|1
|–
|–
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|–
|1
|1
|Dünya Gücü Osmanlı
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|1
|–
|–
|Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
|–
|1
|1
|–
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|2
|XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
|–
|–
|1
|–
|1
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|3
|Milli Mücadele
|1
|1
|1
|1
|–
|1
|2
|–
|2
|3
|4
|2
|Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
|1
|1
|–
|1
|–
|4
|3
|5
|4
|4
|5
|5
2023 TYT Coğrafya Konuları
2023 TYT Sınavı Konularında Coğrafya alanında toplam 5 tane soru çıkmaktadır.
- Doğa ve İnsan
- Dünya'nın Şekli ve Hareketleri
- Coğrafi Konum
- Harita Bilgisi
- Atmosfer ve Sıcaklık
- İklimler
- Basınç ve Rüzgarlar
- Nem, Yağış ve Buharlaşma
- İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler
- Su – Toprak ve Bitkiler
- Nüfus
- Göç
- Yerleşme
- Türkiye'nin Yer Şekilleri
- Ekonomik Faaliyetler
- Bölgeler
- Uluslararası Ulaşım Hatları
- Çevre ve Toplum
- Doğal Afetler
TYT Coğrafya Soru Dağılımları 2014 - 2022
|SORU DAĞILIMI
|2022
|2021
|2020
|2019
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
|SORU SAYISI
|5
|5
|5
|5
| 5
|12
|12
|12
|12
|Doğa ve İnsan
|–
|–
|–
|1
|1
|1
|–
|1
|1
|Dünya'nın Şekli ve Hareketleri
|–
|1
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|Coğrafi Konum
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|–
|Harita Bilgisi
|1
|–
|1
|–
|1
|1
|1
|–
|–
|Atmosfer ve Sıcaklık
|–
|–
|1
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|İklim Bilgisi
|1
|1
|–
|1
|1
|3
|2
|1
|4
|iç ve Dış Kuvvetler
|1
|1
|1
|–
|–
|1
|1
|2
|3
|Nüfus ve Yerleşme
|–
|1
|1
|2
|1
|2
|3
|2
|–
|Türkiye'nin Yer Şekilleri
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|–
|Ekonomik Faaliyetler
|1
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|1
|1
|Bölgeler
|–
|1
|1
|–
|–
|1
|2
|1
|2
|Uluslararası Ulaşım Hatları
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|1
|Doğal Afetler
|1
|–
|–
|1
|1
|1
|1
|1
|–
2023 TYT Felsefe Konuları
2023 TYT Sınavı Konularında Din Kültürü ve Ahlak Bigisi alanında toplam 5 tane soru çıkmaktadır.
- Felsefe'nin Konusu
- Bilgi Felsefesi
- Varlık Felsefesi
- Ahlak Felsefesi
- Sanat Felsefesi
- Din Felsefesi
- Siyaset Felsefesi
- Bilim Felsefesi
- İlk Çağ Felsefesi
- 2. Yüzyıl ve 15. Yüzyıl Felsefeleri
- 15. Yüzyıl ve 17. Yüzyıl Felsefeleri
- 18. Yüzyıl ve 19. Yüzyıl Felsefeleri
- 20. Yüzyıl Felsefesi
TYT Felsefe Soru Dağılımı 2011 - 2022
|SORU DAĞILIMI
|2022
|2021
|2020
|2019
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|2012
|2011
|SORU SAYISI
|5
|5
|5
|5
|5
|8
|8
|8
|8
|8
|9
|9
|Felsefenin Alanı
|1
|2
|–
|1
|–
|1
|–
|1
|1
|2
|2
|2
|Bilgi Felsefesi
|2
|–
|1
|1
|2
|2
|2
|1
|2
|1
|2
|1
|Bilim Felsefesi
|–
|–
|–
|1
|–
|1
|–
|1
|–
|1
|1
|1
|Varlık Felsefesi
|1
|1
|1
|–
|1
|1
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|Ahlak Felsefesi
|1
|–
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Siyaset Felsefesi
|–
|1
|–
|1
|–
|–
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Din Felsefesi
|–
|–
|1
|–
|1
|1
|1
|1
|1
|–
|–
|–
|Sanat Felsefesi
|–
|1
|–
|–
|–
|1
|–
|1
|1
|1
|1
|1
2023 TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
2023 TYT Sınavı Konularında Felsefe alanında toplam 5 tane soru çıkmaktadır.
- Bilgi ve İnanç
- İslam ve İbadet
- Ahlak ve Değerler
- Allah İnsan İlişkisi
- Hz. Muhammed (S.A.V.)
- Vahiy ve Akıl
- İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
- Din, Kültür ve Medeniyet
- İslam ve Bilim, Estetik, Barış
- Yaşayan Dinler
TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Soru Dağılımı 2016 - 2022
|SORU DAĞILIMI
|2022
|2021
|2020
|2019
|2018
|2017
|2016
| Bilgi ve İnanç
|1
|1
|1
|2
|1
|–
|2
| İbadetler
|1
|1
|–
|1
|1
|1
|1
| Ahlak ve Değerler
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|–
| Hz. Muhammed (S.A.V)
|–
|–
|1
|1
|1
|1
|1
| Vahiy ve Akıl
|1
|1
|2
|–
|1
|1
|–
| İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|–
| Din, Kültür ve Medeniyet
|1
|1
|–
|–
|–
|–
|1
|Toplam Soru Sayısı
|5
|5
|5
|5
|5
|5
|5
2023 YKS AYT Matematik Konuları
9. Sınıf Matematik Dersi YKS Konu ve Kazanımları
Kümeler
- Kümelerde Temel Kavramlar
- Kümelerde İşlemler
Denklem ve Eşitsizlikler
- Gerçek Sayılar
- Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
- Üslü İfadeler ve Denklemler
- Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
Fonksiyonlar
- -Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Üçgenler
- -Üçgenlerin Eşliği
- -Üçgenlerin Benzerliği
- -Üçgenin Yardımcı Elemanları
- -Dik Üçgen ve Trigonometri
- -Üçgenin Alanı
Veri
- Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
- Verilerin Grafikle Gösterilmesi
Olasılık
- Basit Olayların Olasılıkları
10. Sınıf Matematik Dersi YKS Konu ve Kazanımları
Sayma
- Sıralama ve Seçme
Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamalar
- Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri
- İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
Dörtgenler ve Çokgenler
- Dörtgenler ve Özellikleri
- Özel Dörtgenler
İkinci Dereceden Denklem ve Fonksiyonlar
- İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Polinomlar
- Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
- Polinomlarda Çarpanlara Ayırma
- Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri
Geometrik Cisimler
- Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri
11. Sınıf Matematik Dersi YKS Konu ve Kazanımları
Trigonometri
- Yönlü Açılar
- Trigonometrik Fonksiyonlar
Analitik Geometri
- Doğrunun Analitik İncelenmesi
Fonksiyonlarda Uygulamalar
- Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
- İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
- Fonksiyonların Dönüşümleri
Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
- İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
- İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
Çember ve Daire
- Çemberin Temel Elemanları
- Çemberde Açılar
- Çemberde Teğet
- Dairenin Çevresi ve Alanı
Uzay Geometri
- Katı Cisimler
Olasılık
- Koşullu Olasılık
- Deneysel ve Teorik Olasılık
12. Sınıf Matematik Dersi YKS Konu ve Kazanımları
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
- Üstel Fonksiyonlar
- Logaritma Fonksiyonu
- Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler
Diziler
- Gerçek Sayı Dizileri
TÜREV
- Limit ve Süreklilik
- Anlık Değişim Oranı ve Türev
- Türevin Uygulamaları
İNTEGRAL
- Belirsiz İntegral
- Belirli İntegral ve Uygulamaları
Trigonometri
- Toplam – Fark ve İki Kat Açı Formülleri
- Trigonometrik Denklemler
Dönüşümler
- Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
- Çemberin Analitik İncelenmesi
2012 - 2022 AYT Matematik Dersi Soru Dağılımı Listesi
|SORU DAĞILIMI
|2022
|2021
|2020
|2019
|2018
|2017
|2016
|2015
|2013
|2012
|SORU SAYISI
|31
|31
|30
|32
|29
|50
|50
|50
|50
|50
|Temel Kavramlar
|2
|3
|2
|2
|1
|3
|3
|6
|3
|–
|Sayı Basamakları
|–
|–
|3
|–
|–
|1
|–
|–
|–
|1
|Bölme ve Bölünebilme
|–
|–
|–
|1
|–
|1
|1
|–
|–
|1
|EBOB – EKOK
|1
|1
|–
|–
|–
|1
|1
|1
|1
|1
|Rasyonel Sayılar
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|1
|–
|–
|Basit Eşitsizlikler
|–
|1
|1
|1
|–
|2
|1
|
|1
|1
|Mutlak Değer
|–
|–
|1
|1
|–
|1
|1
|
|–
|–
|Üslü Sayılar
|–
|1
|1
|–
|–
|1
|2
|1
|2
|–
|Köklü Sayılar
|–
|–
|–
|–
|–
|2
|1
|1
|1
|2
|Çarpanlara Ayırma
|1
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|1
|2
|2
|Oran Orantı
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|–
|–
|Kümeler ve Kartezyen Çarpım
|1
|1
|2
|1
|–
|2
|2
|2
|1
|1
|Mantık
|1
|1
|–
|1
|4
|1
|1
|–
|1
|3
|Fonksiyonlar
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|–
|3
|2
|Polinomlar
|1
|1
|2
|2
|1
|3
|1
|2
|2
|2
|2.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
|2
|1
|1
|–
|1
|1
|–
|1
|1
|–
|Parabol
|–
|1
|1
|1
|1
|–
|1
|–
|1
|1
|Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom
|3
|2
|3
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|Trigonometri
|4
|5
|4
|3
|3
|2
|4
|2
|3
|4
|Karmaşık Sayılar
|–
|–
|2
|1
|1
|2
|3
|3
|3
|3
|Logaritma
|2
|1
|3
|3
|2
|3
|1
|2
|3
|2
|Diziler
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|2
|2
|2
|2
|Limit
|2
|2
|–
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|4
|Türev
|4
|3
|–
|4
|4
|5
|5
|7
|6
|6
|İntegral
|4
|4
|–
|4
|4
|5
|6
|7
|7
|4
2023 YKS AYT Geometri Konuları
9. Sınıf Geometri Dersi YKS Konu ve Kazanımları
Üçgenler
- Üçgenlerin Eşliği
- Üçgenlerin Benzerliği
- Üçgenin Yardımcı Elemanları
- Dik Üçgen ve Trigonometri
- Üçgenin Alanı
10. Sınıf Geometri Dersi YKS Konu ve Kazanımları
Dörtgenler ve Çokgenler
- -Dörtgenler ve Özellikleri
- -Özel Dörtgenler
Geometrik Cisimler
- Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri
11. Sınıf Geometri Dersi YKS Konu ve Kazanımları
Trigonometri
- Yönlü Açılar
- Trigonometrik Fonksiyonlar
Analitik Geometri
- Doğrunun Analitik İncelenmesi
Çember ve Daire
- Çemberin Temel Elemanları
- Çemberde Açılar
- Çemberde Teğet
- Dairenin Çevresi ve Alanı
Uzay Geometri
- -Katı Cisimler
12. Sınıf Geometri Dersi YKS Konu ve Kazanımları
Trigonometri
- -Toplam – Fark ve İki Kat Açı Formülleri
- -Trigonometrik Denklemler
Dönüşümler
- Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
- Çemberin Analitik İncelenmesi
2012 - 2022 AYT Geometri Soru Dağılımı Listesi
|SORU DAĞILIMI
|2022
|2021
|2020
|2019
|2018
|2017
|2016
|2015
|2013
|2012
|TOPLAM
|9
|9
|10
|8
|11
|30
|30
|30
|30
|30
|Doğruda ve Üçgende Açı
|1
|–
|1
|–
|1
|2
|2
|1
|–
|1
|Özel Üçgenler
|–
|–
|2
|–
|2
|2
|6
|–
|1
|1
|Açıortay – Kenarortay
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|Üçgende Alan Benzerlik
|–
|–
|–
|–
|–
|3
|1
|2
|1
|–
|Açı Kenar Bağıntıları
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|Çokgenler
|–
|–
|1
|2
|1
|–
|1
|3
|1
|2
|Özel Dörtgenler
|–
|–
|–
|–
|1
|4
|6
|5
|3
|5
|Çember ve Daire
|2
|3
|2
|2
|1
|3
|3
|5
|8
|6
|Noktanın Analitiği
|1
|2
|1
|–
|–
|–
|1
|2
|2
|1
|Doğrunun Analitiği
|1
|2
|1
|1
|2
|2
|4
|1
|3
|3
|Dönüşüm Geometrisi
|1
|–
|1
|1
|1
|–
|–
|–
|1
|1
|Katı Cisimler
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|4
|4
|4
|Çemberin Analitiği
|1
|1
|–
|–
|1
|1
|2
|1
|–
|1
2023 YKS - AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI
9- Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi YKS Konu ve Kazanımları
- Hikaye, Şiir, Masal, Fabl, Roman
- Tiyatro
- Biyografi
- Otobiyografi
- Mektup
- E-Posta
- Günlük
- Blog
10- Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi YKS Konu ve Kazanımları
- Hikaye, Şiir, Destan, Efsane, Roman
- Tiyatro
- Anı
- Hatıra
- Haber Metni
- Gezi Yazısı
11- Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi YKS Konu ve Kazanımları
- Hikaye, Şiir, Makale
- Sohbet ve Fıkra
- Roman
- Tiyatro
- Eleştri
- Mülakat
- Röportaj
12- Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi YKS Konu ve Kazanımları
- Hikaye, Şiir, Roman
- Tiyatro
- Deneme
- Söylev
- Nutuk
2011 - 2022 AYT Edebiyat Soru Dağılımı Listesi
|SORU DAĞILIMI
|2022
|2021
|2020
|2019
|2018
|2017
|2016
|2015
|2013
|2012
|2011
|SORU SAYISI
|24
|24
|24
|24
|24
|56
|56
|56
|56
|56
|56
|Anlam Bilgisi
|6
|3
|6
|4
|4
|20
|20
|18
|15
|17
|16
|Dil Bilgisi
|–
|–
|–
|–
|–
|4
|5
|5
|6
|6
|5
|Metinlerin Sınıflandırılması
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|2
|2
|5
|5
|8
|Şiir Bilgisi
|3
|2
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|–
|–
|–
|Edebi Sanatlar
|2
|2
|1
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|1
|–
|İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi
|1
|1
|1
|1
|–
|1
|1
|2
|–
|3
|1
|Halk Edebiyatı
|1
|2
|2
|2
|1
|3
|3
|–
|2
|2
|1
|Divan Edebiyatı
|4
|6
|4
|3
|5
|4
|4
|5
|6
|3
|4
|Tanzimat Edebiyatı
|1
|2
|1
|2
|3
|1
|3
|2
|3
|2
|5
|Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı
|1
|1
|2
|1
|1
|3
|2
|4
|3
|2
|2
|Milli Edebiyat
|1
|1
|1
|1
|1
|3
|1
|1
|7
|1
|4
|Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
|3
|3
|2
|5
|4
|11
|11
|12
|7
|14
|8
|Edebiyat Akımları
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|–
|2
2023 YKS - AYT TARİH-1 KONULARI
9. Sınıf Tarih Dersi Konu ve Kazanımları
- Tarih Bilimi
- Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
- İlk Türk Devletleri
- İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar)
- Türk – İslam Devletleri (10 -13. Yüzyıllar)
- Türkiye Tarihi (11 – 13. Yüzyıllar)
10. Sınıf Tarih Dersi Konu ve Kazanımları
- Beylikten Devlete
- Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453- 1600)
- Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
- Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
- En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)
11. Sınıf Tarih Dersi Konu ve Kazanımları
- Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774)
- Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
- Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774 – 1914)
- Devrimler Çağında Değişen Devlet – Toplum İlişkileri
- Sermaye ve Emek
- 19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
- T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Konu ve Kazanımları
- 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
- Milli Mücadele
- Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
- İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA
- II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA
- II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA
- TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE
- YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA