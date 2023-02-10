2023 YKS 2. dönem konuları,12 Sınıf konuları! YKS hangi konular çıkmayacak?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

AYT Sınavına girecek öğrencilere veya mezuna kalan kişilere, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplaya bileceklerdir. İkinci Oturumda yapılacak Alan Yeterlilik Testleri (AYT)'nde; 40 soru Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi (Türk Dili ve Edebiyatı=24 soru,Tarih-1=10 soru,Coğrafya-1*=6 soru), 40 Soru Sosyal Bilimler-2 Testi (Tarih-2=11 soru,Coğrafya-2=11 soru, Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık)=12 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları)=6 soru), 40 soru Matematik Testi ve 40 soru Fen Bilimleri Testi; (Fizik=14 soru,Kimya=13 soru, Biyoloji=13 soru) olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır. Alan Yeterlilik Testleri (AYT)'nin süresi 180 dakikadır. 2023 YKS ( TYT - AYT ) Konuları ve Soru Dağılımı Linkleri

2023 TYT Türkçe Sınav Konuları

2023 TYT Sınavı Konularında Türkçe alanında toplam 40 tane soru çıkmaktadır.

Sözcükte Anlam

Söz Yorumu

Deyim ve Atasözü

Cümlede Anlam

Paragraf Paragrafta Anlatım Teknikleri Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları Paragrafta Yapı Paragrafta Konu-Ana Düşünce Paragrafta Yardımcı Düşünce

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözcükte Yapı/Ekler

Sözcük Türleri İsimler Zamirler Sıfatlar Zarflar Edat – Bağlaç – Ünlem

Fiiller Fiilde Anlam (Kip-Kişi-Yapı) Ek Fiil Fiilimsi Fiilde Çatı

Sözcük Grupları

Cümlenin Ögeleri

Cümle Türleri

Anlatım Bozukluğu

TYT Türkçe Soru Dağılımı 2010 - 2022

Konular 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Toplam Soru Sayısı 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Ses Bilgisi - 1 0 1 3 3 1 1 1 1 1 1 0 Dil Bilgisi 3 2 3 8 1 1 3 2 5 5 6 5 5 Noktalama İşaretleri 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Yazım Kuralları 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 0 2 2 Anlatım Bozukluğu - 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 1 Paragraf 26 25 26 22 22 22 22 26 23 20 23 20 20 Cümlede Anlam 3 3 6 3 7 7 7 6 6 7 7 6 7 Sözcükte Anlam 4 5 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3







2023 TYT Matematik Sınav Konuları

2023 TYT Sınavı Konularında Matematik alanında toplam 28 adet soru çıkacaktır.

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Bölme ve Bölünebilme

EBOB – EKOK

Rasyonel Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran Orantı

Denklem Çözme

Problemler Sayı Problemleri Kesir Problemleri Yaş Problemleri Hareket Hız Problemleri İşçi Emek Problemleri Yüzde Problemleri Kar Zarar Problemleri Karışım Problemleri Grafik Problemleri Rutin Olmayan Problemleri

Kümeler – Kartezyen Çarpım

Mantık

Fonskiyonlar

Polinomlar

2.Dereceden Denklemler

Permütasyon ve Kombinasyon

Olasılık

Veri – İstatistik

TYT Matematik Konuları Soru Dağılımı 2011 - 2022

SORU DAĞILIMI 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 SORU SAYISI 30 30 30 30 29 32 33 32 32 32 32 33 Temel Kavramlar 3 3 1 4 4 4 3 – 4 2 – – Sayı Basamakları 1 2 1 2 1 2 2 1 – 2 2 1 Bölünebilme Kuralları 1 1 1 1 – – – 1 2 – – 1 OBEB-OKEK – – – – – – – 2 1 2 5 – Rasyonel Sayılar 2 – 3 1 – 1 1 1 2 1 2 4 Basit Eşitsizlikler 1 1 1 – 1 1 1 2 – 1 1 – Mutlak Değer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Üslü Sayılar 1 1 1 1 – 2 2 2 2 1 3 3 Köklü Sayılar 1 1 1 1 1 2 3 1 0 – 2 1 Çarpanlara Ayırma – – – – 1 1 1 – 2 1 – 3 Oran-Orantı 1 1 1 – – 2 – 2 2 3 3 Denklem Çözme – 2 – 1 2 1 – 2 2 3 4 – Problemler 13 11 13 12 11 11 13 10 8 10 5 10 Kümeler – Kartezyen Çarpım 1 1 1 1 2 2 1 2 1 – 1 – Mantık 1 1 – – – 1 1 1 1 – 1 Fonksiyonlar 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 Polinomlar – 1 – – 1 – – – – – – – Permütasyon-Kombinasyon – – 2 1 1 1 * 1 1 1 – – Olasılık 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Veri – İstatistik 1 1 – 1 – – 1 1 – 1 1 2





2023 TYT Geometri Konuları 2023 TYT Sınavı Konularında Geometri alanında toplam 12 tane soru çıkmaktadır.

Temel Kavramlar

Doğruda Açılar

Üçgende Açılar Özel Üçgenler Dik Üçgen İkizkenar Üçgen

Eşkenar Üçgen

Açıortay

Kenarortay

Eşlik ve Benzerlik

Üçgende Alan

Üçgende Benzerlik

Açı Kenar Bağıntıları

Çokgenler

Özel Dörtgenler Dörtgenler Deltoid Paralelkenar Eşkenar Dörtgen Dikdörtgen Kare Yamuk

Çember ve Daire Çemberde Açı Çemberde Uzun Dairede Çevre ve Alan

Analitik Geometri Noktanın Analitiği Doğrunun Analitiği Dönüşüm Geometrisi Analitik Geometri

Katı Cisimler Prizmalar Küp Silindir Piramit Koni Küre

Çemberin Analitiği

TYT Geometri Soru Dağılımı 2011 - 2022

SORU DAĞILIMI 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Açılar ve Üçgenler 4 4 2 2 3 2 1 1 1 – 1 2 Çokgenler 1 1 1 1 1 2 – 1 1 1 1 – Yamuk – – 2 – 1 1 – – – 1 – – Eşkenar Dörtgen 1 – – – – – – – – 1 1 1 Deltoid – 1 – – – – – – – – – – Kare – – 1 1 1 1 – 1 1 – – – Dikdörtgen 1 1 2 1 1 – 1 – – 1 – – Çember ve Daire – – – 2 1 2 1 1 2 1 2 2 Analitik Geometri 1 1 – 1 1 1 1 2 2 2 2 2 Katı Cisimler 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 – Toplam Soru 10 10 10 10 11 11 6 8 8 8 8 7

2023 TYT Fizik Konuları

2023 TYT Sınavı Konularında Fizik alanında toplam 7 tane soru çıkmaktadır.

Fizik Bilimine Giriş

Madde ve Özellikleri

Sıvıların Kaldırma Kuvveti

Basınç

Isı, Sıcaklık ve Genleşme

Hareket ve Kuvvet

Dinamik

İş, Güç ve Enerji

Elektrik

Manyetizma

Dalgalar

Optik



TYT Fizik Soru Dağılımı 2010 - 2022

Konular 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Toplam Soru Sayısı 7 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 Fizik Bilimine Giriş - 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Madde Ve Özellikleri 1 1 0 1 0 2 1 1 1 0 1 2 2 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 Basınç 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 Isı, Sıcaklık ve Genleşme 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 Hareket 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 Dinamik 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 İş, Güç ve Enerji 0 0 0 1 0 1 3 1 2 1 2 0 1 Elektrostatik 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 Elektrik Akımı 0 0 1 1 0 1 1 1 1 3 3 1 1 Elektriksel Enerji ve Güç 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Optik 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 Manyetizma 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Dalgalar 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0





2023 TYT Kimya Konuları 2023 TYT Sınavı Konularında Kimya alanında toplam 6 tane soru çıkmaktadır.

Kimya Bilimi

Atom ve Periyodik Sistem

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Maddenin Halleri

Doğa ve Kimya

Kimyanın Temel Kanunları

Kimyasal Hesaplamalar

Karışımlar

Asit, Baz ve Tuz

Kimya Her Yerde



TYT KİMYA KONULARA GÖRE SORU DAĞILIMI 2011 - 2022

SORU DAĞILIMI 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 SORU SAYISI 7 7 7 7 7 13 13 13 13 13 13 13 Kimya Bilimi 1 1 1 – 2 3 3 3 4 4 2 1 Atomun Yapısı – – 1 1 – 2 – – 2 1 1 2 Periyodik Tablo 1 1 – 1 1 1 2 1 – 1 – 4 Maddenin Halleri 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 1 1 1 1 3 5 1 3 2 – Kimyasal Hesaplamalar – 1 1 – – – 1 – 2 – 2 2 Kimyanın Temel Kanunları 1 – – – 1 1 – – – – 1 – Asit, Baz ve Tuz 1 1 1 1 – – – – – – – – Karışımlar 1 1 1 1 – 1 2 2 2 2 2 1 Kimya Her Yerde – – – 1 1 2 1 1 1 1 1 –

2023 TYT Biyoloji Konuları 2023 TYT Sınavı Konularında Biyoloji alanında toplam 6 tane soru çıkmaktadır.

Canlıların Ortak Özellikleri

Canlıların Temel Bileşenleri

Hücre ve Organelleri

Hücre Zarından Madde Geçişi

Canlıların Sınıflandırılması

Mitoz ve Eşeysiz Üreme

Mayoz ve Eşeyli Üreme

Kalıtım

Ekosistem Ekolojisi

Güncel Çevre Sorunları

Geçmiş Yıllar TYT Biyoloji Soru Dağılımı - 2011 - 2022 SORU DAĞILIMI 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 SORU SAYISI 6 6 6 6 6 13 13 13 13 13 13 13 Canlıların Ortak Özellikleri 1 – – 1 – – 1 – 1 – – – Canlıların Temel Bileşenleri – 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 Hücre ve Organelleri 1 1 1 – – 2 1 2 – 2 1 2 Madde Geçişleri – – – – 1 2 1 1 1 – 1 1 Canlıların Sınıflandırılması 1 1 1 1 1 1 1 2 1 – 1 – Hücre Bölünmeleri ve Üreme 1 1 1 1 1 – 1 1 1 1 – 1 Kalıtım 1 1 1 1 – 2 2 1 2 1 2 2 Ekosistem Ekoloji 1 1 1 1 1 – 1 2 2 2 1 1 Bitkiler Biyolojisi – – – – 1 1 1 2 1 1 2 3

2023 TYT Tarih Konuları 2023 TYT Sınavı Konularında Tarih alanında toplam 5 tane soru çıkmaktadır.

Tarih ve Zaman

İnsanlığın İlk Dönemleri

Orta Çağ'da Dünya

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

İslam Medeniyetinin Doğuşu

Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti

Dünya Gücü Osmanlı

Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri

Sermaye ve Emek

XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat

XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

Milli Mücadele

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

TYT Tarih Soru Dağılımı Tablosu 2011 - 2022

SORU DAĞILIMI 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 SORU SAYISI 5 5 5 5 5 15 15 15 15 15 17 17 Tarih ve Zaman – – – – – 1 1 1 1 1 1 1 İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 İslam Medeniyetinin Doğuşu – – – – 1 1 1 1 1 1 1 Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – Beylikten Devlete Osmanlı 1 – – 1 1 2 1 1 1 – 1 1 Dünya Gücü Osmanlı – – – – – 1 1 1 1 1 1 1 Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı – – – – – – 1 – – 1 – – Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) – 1 1 – 1 1 1 2 2 1 1 2 XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – – 1 – 1 2 2 2 1 1 1 3 Milli Mücadele 1 1 1 1 – 1 2 – 2 3 4 2 Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 – 1 – 4 3 5 4 4 5 5

2023 TYT Coğrafya Konuları 2023 TYT Sınavı Konularında Coğrafya alanında toplam 5 tane soru çıkmaktadır.

Doğa ve İnsan

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri

Coğrafi Konum

Harita Bilgisi

Atmosfer ve Sıcaklık

İklimler

Basınç ve Rüzgarlar

Nem, Yağış ve Buharlaşma

İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler

Su – Toprak ve Bitkiler

Nüfus

Göç

Yerleşme

Türkiye'nin Yer Şekilleri

Ekonomik Faaliyetler

Bölgeler

Uluslararası Ulaşım Hatları

Çevre ve Toplum

Doğal Afetler



TYT Coğrafya Soru Dağılımları 2014 - 2022

SORU DAĞILIMI 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 SORU SAYISI 5 5 5 5 5 12 12 12 12 Doğa ve İnsan – – – 1 1 1 – 1 1 Dünya'nın Şekli ve Hareketleri – 1 – – – – – 1 – Coğrafi Konum – – – – – – 1 1 – Harita Bilgisi 1 – 1 – 1 1 1 – – Atmosfer ve Sıcaklık – – 1 – – – – – – İklim Bilgisi 1 1 – 1 1 3 2 1 4 iç ve Dış Kuvvetler 1 1 1 – – 1 1 2 3 Nüfus ve Yerleşme – 1 1 2 1 2 3 2 – Türkiye'nin Yer Şekilleri – – – – – 1 – – – Ekonomik Faaliyetler 1 – – – – 1 – 1 1 Bölgeler – 1 1 – – 1 2 1 2 Uluslararası Ulaşım Hatları – – – – – – 1 1 1 Doğal Afetler 1 – – 1 1 1 1 1 –



2023 TYT Felsefe Konuları

2023 TYT Sınavı Konularında Din Kültürü ve Ahlak Bigisi alanında toplam 5 tane soru çıkmaktadır.

Felsefe'nin Konusu

Bilgi Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Sanat Felsefesi

Din Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Bilim Felsefesi

İlk Çağ Felsefesi

2. Yüzyıl ve 15. Yüzyıl Felsefeleri

15. Yüzyıl ve 17. Yüzyıl Felsefeleri

18. Yüzyıl ve 19. Yüzyıl Felsefeleri

20. Yüzyıl Felsefesi

TYT Felsefe Soru Dağılımı 2011 - 2022

SORU DAĞILIMI 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 SORU SAYISI 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 9 9 Felsefenin Alanı 1 2 – 1 – 1 – 1 1 2 2 2 Bilgi Felsefesi 2 – 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 Bilim Felsefesi – – – 1 – 1 – 1 – 1 1 1 Varlık Felsefesi 1 1 1 – 1 1 3 1 1 1 1 2 Ahlak Felsefesi 1 – 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Siyaset Felsefesi – 1 – 1 – – 1 1 1 1 1 1 Din Felsefesi – – 1 – 1 1 1 1 1 – – – Sanat Felsefesi – 1 – – – 1 – 1 1 1 1 1

2023 TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları 2023 TYT Sınavı Konularında Felsefe alanında toplam 5 tane soru çıkmaktadır.

Bilgi ve İnanç

İslam ve İbadet

Ahlak ve Değerler

Allah İnsan İlişkisi

Hz. Muhammed (S.A.V.)

Vahiy ve Akıl

İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler

Din, Kültür ve Medeniyet

İslam ve Bilim, Estetik, Barış

Yaşayan Dinler

TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Soru Dağılımı 2016 - 2022

SORU DAĞILIMI 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Bilgi ve İnanç 1 1 1 2 1 – 2 İbadetler 1 1 – 1 1 1 1 Ahlak ve Değerler 1 1 1 1 1 1 – Hz. Muhammed (S.A.V) – – 1 1 1 1 1 Vahiy ve Akıl 1 1 2 – 1 1 – İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler – – – – – 1 – Din, Kültür ve Medeniyet 1 1 – – – – 1 Toplam Soru Sayısı 5 5 5 5 5 5 5

2023 YKS AYT Matematik Konuları



9. Sınıf Matematik Dersi YKS Konu ve Kazanımları

Kümeler

Kümelerde Temel Kavramlar Kümelerde İşlemler

Denklem ve Eşitsizlikler

Gerçek Sayılar Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler Üslü İfadeler ve Denklemler Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

Fonksiyonlar

-Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi

Üçgenler

-Üçgenlerin Eşliği -Üçgenlerin Benzerliği -Üçgenin Yardımcı Elemanları -Dik Üçgen ve Trigonometri -Üçgenin Alanı

Veri

Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri Verilerin Grafikle Gösterilmesi

Olasılık

Basit Olayların Olasılıkları

10. Sınıf Matematik Dersi YKS Konu ve Kazanımları



Sayma

Sıralama ve Seçme

Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamalar

Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

Dörtgenler ve Çokgenler

Dörtgenler ve Özellikleri Özel Dörtgenler

İkinci Dereceden Denklem ve Fonksiyonlar

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Polinomlar

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler Polinomlarda Çarpanlara Ayırma Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri

Geometrik Cisimler

Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri



11. Sınıf Matematik Dersi YKS Konu ve Kazanımları



Trigonometri

Yönlü Açılar Trigonometrik Fonksiyonlar

Analitik Geometri

Doğrunun Analitik İncelenmesi

Fonksiyonlarda Uygulamalar

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri Fonksiyonların Dönüşümleri

Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri

Çember ve Daire

Çemberin Temel Elemanları Çemberde Açılar Çemberde Teğet Dairenin Çevresi ve Alanı

Uzay Geometri

Katı Cisimler

Olasılık

Koşullu Olasılık Deneysel ve Teorik Olasılık



12. Sınıf Matematik Dersi YKS Konu ve Kazanımları

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

Üstel Fonksiyonlar Logaritma Fonksiyonu Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler

Diziler

Gerçek Sayı Dizileri

TÜREV

Limit ve Süreklilik Anlık Değişim Oranı ve Türev Türevin Uygulamaları

İNTEGRAL

Belirsiz İntegral Belirli İntegral ve Uygulamaları

Trigonometri

Toplam – Fark ve İki Kat Açı Formülleri Trigonometrik Denklemler

Dönüşümler

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler Çemberin Analitik İncelenmesi

2012 - 2022 AYT Matematik Dersi Soru Dağılımı Listesi

SORU DAĞILIMI 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 SORU SAYISI 31 31 30 32 29 50 50 50 50 50 Temel Kavramlar 2 3 2 2 1 3 3 6 3 – Sayı Basamakları – – 3 – – 1 – – – 1 Bölme ve Bölünebilme – – – 1 – 1 1 – – 1 EBOB – EKOK 1 1 – – – 1 1 1 1 1 Rasyonel Sayılar – – – – – 1 1 1 – – Basit Eşitsizlikler – 1 1 1 – 2 1 1 1 Mutlak Değer – – 1 1 – 1 1 – – Üslü Sayılar – 1 1 – – 1 2 1 2 – Köklü Sayılar – – – – – 2 1 1 1 2 Çarpanlara Ayırma 1 – – – – 1 1 1 2 2 Oran Orantı – – – – – – 1 1 – – Kümeler ve Kartezyen Çarpım 1 1 2 1 – 2 2 2 1 1 Mantık 1 1 – 1 4 1 1 – 1 3 Fonksiyonlar 2 2 2 2 2 2 2 – 3 2 Polinomlar 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 1 1 – 1 1 – 1 1 – Parabol – 1 1 1 1 – 1 – 1 1 Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 Trigonometri 4 5 4 3 3 2 4 2 3 4 Karmaşık Sayılar – – 2 1 1 2 3 3 3 3 Logaritma 2 1 3 3 2 3 1 2 3 2 Diziler 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 Limit 2 2 – 2 2 2 2 1 1 4 Türev 4 3 – 4 4 5 5 7 6 6 İntegral 4 4 – 4 4 5 6 7 7 4

2023 YKS AYT Geometri Konuları

9. Sınıf Geometri Dersi YKS Konu ve Kazanımları

Üçgenler

Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği Üçgenin Yardımcı Elemanları Dik Üçgen ve Trigonometri Üçgenin Alanı

10. Sınıf Geometri Dersi YKS Konu ve Kazanımları

Dörtgenler ve Çokgenler

-Dörtgenler ve Özellikleri -Özel Dörtgenler

Geometrik Cisimler

Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri



11. Sınıf Geometri Dersi YKS Konu ve Kazanımları

Trigonometri

Yönlü Açılar Trigonometrik Fonksiyonlar

Analitik Geometri

Doğrunun Analitik İncelenmesi

Çember ve Daire

Çemberin Temel Elemanları Çemberde Açılar Çemberde Teğet Dairenin Çevresi ve Alanı

Uzay Geometri

-Katı Cisimler

12. Sınıf Geometri Dersi YKS Konu ve Kazanımları

Trigonometri

-Toplam – Fark ve İki Kat Açı Formülleri -Trigonometrik Denklemler

Dönüşümler

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler Çemberin Analitik İncelenmesi



2012 - 2022 AYT Geometri Soru Dağılımı Listesi

SORU DAĞILIMI 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 TOPLAM 9 9 10 8 11 30 30 30 30 30 Doğruda ve Üçgende Açı 1 – 1 – 1 2 2 1 – 1 Özel Üçgenler – – 2 – 2 2 6 – 1 1 Açıortay – Kenarortay – – – – – – – – 1 1 Üçgende Alan Benzerlik – – – – – 3 1 2 1 – Açı Kenar Bağıntıları – – – 1 – – – – 1 – Çokgenler – – 1 2 1 – 1 3 1 2 Özel Dörtgenler – – – – 1 4 6 5 3 5 Çember ve Daire 2 3 2 2 1 3 3 5 8 6 Noktanın Analitiği 1 2 1 – – – 1 2 2 1 Doğrunun Analitiği 1 2 1 1 2 2 4 1 3 3 Dönüşüm Geometrisi 1 – 1 1 1 – – – 1 1 Katı Cisimler 2 1 1 1 1 2 2 4 4 4 Çemberin Analitiği 1 1 – – 1 1 2 1 – 1





2023 YKS - AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI

9- Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi YKS Konu ve Kazanımları

Hikaye, Şiir, Masal, Fabl, Roman

Tiyatro

Biyografi

Otobiyografi

Mektup

E-Posta

Günlük

Blog

10- Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi YKS Konu ve Kazanımları

Hikaye, Şiir, Destan, Efsane, Roman

Tiyatro

Anı

Hatıra

Haber Metni

Gezi Yazısı

11- Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi YKS Konu ve Kazanımları

Hikaye, Şiir, Makale

Sohbet ve Fıkra

Roman

Tiyatro

Eleştri

Mülakat

Röportaj

12- Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi YKS Konu ve Kazanımları

Hikaye, Şiir, Roman

Tiyatro

Deneme

Söylev

Nutuk

2011 - 2022 AYT Edebiyat Soru Dağılımı Listesi

SORU DAĞILIMI 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 SORU SAYISI 24 24 24 24 24 56 56 56 56 56 56 Anlam Bilgisi 6 3 6 4 4 20 20 18 15 17 16 Dil Bilgisi – – – – – 4 5 5 6 6 5 Metinlerin Sınıflandırılması – – – – – – 2 2 5 5 8 Şiir Bilgisi 3 2 3 3 3 3 2 2 – – – Edebi Sanatlar 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 – İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi 1 1 1 1 – 1 1 2 – 3 1 Halk Edebiyatı 1 2 2 2 1 3 3 – 2 2 1 Divan Edebiyatı 4 6 4 3 5 4 4 5 6 3 4 Tanzimat Edebiyatı 1 2 1 2 3 1 3 2 3 2 5 Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı 1 1 2 1 1 3 2 4 3 2 2 Milli Edebiyat 1 1 1 1 1 3 1 1 7 1 4 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 3 3 2 5 4 11 11 12 7 14 8 Edebiyat Akımları 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – 2

2023 YKS - AYT TARİH-1 KONULARI

9. Sınıf Tarih Dersi Konu ve Kazanımları

Tarih Bilimi Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar İlk Türk Devletleri İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar) Türk – İslam Devletleri (10 -13. Yüzyıllar) Türkiye Tarihi (11 – 13. Yüzyıllar)

10. Sınıf Tarih Dersi Konu ve Kazanımları

Beylikten Devlete Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453- 1600) Arayış Yılları (17. Yüzyıl) Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl) En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)

11. Sınıf Tarih Dersi Konu ve Kazanımları

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774) Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774 – 1914) Devrimler Çağında Değişen Devlet – Toplum İlişkileri Sermaye ve Emek 19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Konu ve Kazanımları 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya Milli Mücadele Atatürkçülük ve Türk İnkılabı İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA

MATEMATİK HABERLERİ: YKS 2023 KONULARI || Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek YKS başvuru tarihi duyurulmadı ancak daha önce yayınladığı takvimde YKS başvuru tarihi 9 Şubat-6 Mart 2023 tarihleri arasında olarak duyurulmuştu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından YKS başvuruları için erteleme kararı alınması bekleniyor. Peki, 12. Sınıflar için sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil bölümü müfredatı nedir? YKS 2023 başvuru tarihi açıklandı mı? Gözler takvimde...Milli Eğitim Bakanlığı, depremden etkilenen illerde eğitim alan öğrenciler için nakil hakkı tanıdı. Yapılan açıklamada "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız.Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.YKS sınav tarihlerine ve ertelenmesine ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl üniversitesi sınavı oturumları AYT-TYT ve YDT 17-18 Haziran'da düzenlendi.Depremden etkilenen illerde evlerin aynı sıra çok sayıda okulda yıkıldı. ÖSYM'nin sınav takvimi hazırlıklarını depremi dikkate alarak yapması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.ÖSYM'nin daha önce yayınladığı takvimde YKS başvuruların 9 Şubat-6 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştu.YKS başvurularının bu yıl Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ertelenmesi ve önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor.ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 18 Haziran'da uygulanacağı açıklanmıştı.Seçim tarihinin değiştirilmesi sonrasında YKS'nin daha önce açıklanan tarihlerde yapılması bekleniyor.2023 seçimlerinin gerçekleştirilmesi beklenen 18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) yapılacağını açıklayan ÖSYM, sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden geri çekti.