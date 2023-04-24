Haber Tarihi: 24 Nisan 2023 12:37 - Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2023 12:37

2023 Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı kaç gün?

2023 Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı kaç gün? Resmi ve dini bayramlarda tatil takvimleri merak ediliyor. En uzun resmi tatili olan Kurban Bayramı da hazırlıkların yapılması açısından şimdiden araştırma konusu. Peki Kurban Bayramı 2023 ne zaman? Diyanet açıklaması ile Kurban Bayramı tarihi 2023 .

2023 Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı kaç gün?
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Kurban Bayramı araştırmaları şimdiden hız kazanmaya başladı. Kurban Bayramı ibadetlerini gerçekleştirmenin yanında tatil planları yapmak isteyen vatandaşlar, 2023 Kurban Bayramı tarihi ne zaman merak ediyorlar. İşte Diyanet bigisiyle Kurban Bayramı tarihi 2023 .
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?


Kurban Bayramı 2023 yılında 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. 27 Haziran Salı günü Arefe günü, 28 Haziran Çarşamba günü ise Kurban Bayramı'nın 1. Günü olarak kutlanacak. Kurban Bayramı, 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 Kurban Bayramı 1. günü çarşamba gününe denk geliyor. Salı günü ise arefe günü idrak kutlanacak. Bu sebeple de bayram tatilinin 9 güne uzatılabileceği ile ilgili beklentiler yükseklik gösteriyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili


06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

21-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı

28 Haziran- 1 Temmuz 2023 Kurban Bayramı

19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı Mevlid Kandili

KURBAN  BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazına giderken yolda tekbir getirilir. Bu tekbirler ramazanbayramında sessiz, kurban bayramında ise açıktan yapılır. Camiye varıldık-tan sonra her ikisinde de namaz vaktine kadar hep birlikte tekbir alınır. Camide vaaz ediliyorsa oturup sessizce dinlenir.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

BAYRAM NAMAZI DİYANET AÇIKLAMASI

Bayram namazı, biri ramazan bayramında diğeri kurban bayramındaolmak üzere yılda iki defa kılınan iki rek'atlık bir namazdır. Bayram namazıHanefi mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselerevaciptir. Şafii ve Malikiler'e göre müekked sünnet, Hanbeliler'e göre ise farz-ıkifayedir. Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefiler'e göre, hutbe hariç, cumanamazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımındanaralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğuhalde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR İZLE VİDEO YOUTUBE

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